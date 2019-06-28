У Криму "влада" оголосила збиток від України за 23 роки: що нарахували

"Влада" анексованого Росією Криму придумала методику підрахунку збитку, нібито завданого півострову Україною за 23 роки. Чиновники оголосили про втрати 2,5 трлн руб. (1,04 трлн грн).

Про це повідомляє видання "Кримінформ". "Для аналізу економічних втрат за основу був узятий показник внутрішнього валового продукту за станом на 1991 і 2013 роки, таким чином, сума втрачених вигод склала 2,5 трлн рублів", – заявила заступник голови "комітету з економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики" Ольга Виноградова.

Окремо робоча група веде підрахунок збитків, завданих Криму з 2014 року. "Окремим блоком в роботі значаться втрати від енергоблокади півострова в 2015 році з боку України – загальний збиток, понесений суб'єктами господарювання, склав 1 млрд рублів, недоотриманих вигод – 1,5 млрд рублів", – повідомили в "Держраді" анексованого півострова.

При цьому рахувати збиток від санкцій з боку ЄС і США через захоплення півострова Росією не стали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня в містах анексованого Криму розбушувалися ураганні вітри, які привели до масштабних аварій в енергосистемах півострова.

Відпочинок в Криму з урахуванням транспорту та проживання в тризірковому готелі для росіян дорожче, ніж відпустку на Кіпрі, в Туреччині, Грузії, Болгарії, Чорногорії або Греції.

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