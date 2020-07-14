У Криму показали, як по-справжньому виглядають пляжі в розпал сезону

В анексованому Криму місцева "влада" незважаючи на практично зірваний курортний сезон так і не завдала собі клопоту привести публічну інфраструктуру до нормального вигляду, аби зробити відпочинок туристів комфортнішим.

Людей, які приїжджають відпочивати на півострів, зустрічають брудні туалети та сміття на пляжах. Власники багатьох гостьових будиночків теже не прагнуть забезпечити гостей зручностями, "радуючи" їх зламаними меблями. Добірку красномовних фото опублікувала блогерка Роксолана Крим в Twitter.

"Селище Миколаївка, Ринок біля комплексу Скіф, кафе. Затишненько, як раз для теперішнього туриста", – написала блогер.

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

"Севастополь, пляж "Ушакова Балка". Пам'ятник "Яку країну про*рали. Буквально", – написала блогер.

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

"Пляж "Лазурний берег", севастопольська версія", – прокоментувала Роксолана.

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

"Пляж "Любимівка-1", Севастополь", – підписала інші фото.

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

"Пляж "Радість", Севастополь", – ще один "експонат у колекції" блогерки.

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

"Пляж Таврида, Ласпі. Севастополь", – написала Роксолана.

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

"Севастополь, пляж "Аквамарин". Жах жахливий цей огляд пляжів", – написала Роксолана.

Відпочинок у Криму-2020 Twitter Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський блогер Ілля Варламов висміяв "сучасні" курорти в Криму, зазначивши, що раніше "райські" місця перетворили в "гадючник".

Туристичний сезон-2020 на Криму, незважаючи на кінець червня, так і не розпочався. Практично порожні пляжі навіть у селищі Поповка, в якому з 2001 по 2013 роки проводився популярний фестиваль електронної музики "Республіка Каzантип".

У Криму готелі підняли ціни. У багатьох націнка склала 100%, що перевищило вартість відпочинку в п'ятизіркових готелях Туреччини. Про це заявили експерти туристичного бізнесу.