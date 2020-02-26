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26 лютого • оновлено в 03:03
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У Севастополі окупанти привезли на пляж пісок з камінням і уламками бетону

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В анексованому Росією Криму почалася "підготовка" до сезону відпочинку. Наприклад, у Севастополі на одному з пляжів забирають чистий пісок, завозячи замість нього брудний з уламками бетону.

На цей факт звернули увагу користувачі соцмереж. За їхніми словами, це відбувається на пляжі Омега – другому за величиною і відвідуваністю в місті.

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Анексія Криму

"Севастополь, 23 лютого на пляжі Омега. Підготовка до сезону досить дивна! В одному місці екскаватором вибирають пісок, залишаючи ями, і перевозять в інший кінець пляжу, утрамбовуючи або розбиваючи наявний. На початок пляжу привезли "пісок" з уламками бетону і великих каменів", – написала в Twitter блогер Roksolana Today&Крим25%.

У Криму "готують" пляж до сезону відпочинку

У Криму "готують" пляж до сезону відпочинку

Roksolana Today&Крим25%

У Криму "готують" пляж до сезону відпочинку

У Криму "готують" пляж до сезону відпочинку

Roksolana Today&Крим25%

У Криму "готують" пляж до сезону відпочинку

У Криму "готують" пляж до сезону відпочинку

Roksolana Today&Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевих "влади" пляж "Мис Товстий".

66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Літній відпочинок Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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