У Севастополі окупанти привезли на пляж пісок з камінням і уламками бетону

В анексованому Росією Криму почалася "підготовка" до сезону відпочинку. Наприклад, у Севастополі на одному з пляжів забирають чистий пісок, завозячи замість нього брудний з уламками бетону.
На цей факт звернули увагу користувачі соцмереж. За їхніми словами, це відбувається на пляжі Омега – другому за величиною і відвідуваністю в місті.
Анексія Криму
"Севастополь, 23 лютого на пляжі Омега. Підготовка до сезону досить дивна! В одному місці екскаватором вибирають пісок, залишаючи ями, і перевозять в інший кінець пляжу, утрамбовуючи або розбиваючи наявний. На початок пляжу привезли "пісок" з уламками бетону і великих каменів", – написала в Twitter блогер Roksolana Today&Крим25%.
У Криму "готують" пляж до сезону відпочинку
Roksolana Today&Крим25%
У Криму "готують" пляж до сезону відпочинку
Roksolana Today&Крим25%
У Криму "готують" пляж до сезону відпочинку
Roksolana Today&Крим25%
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 24, 2020
23 февраля на пляже Омега.Подготовка к сезону довольная странная!В одном месте экскаватором выбирают песок,оставляя ямы, и перевозят в другой конец пляжа, утрамбовывая или разбивая имеющийся.В начале пляжа привезли"песок"с обломками бетона и крупных камней. pic.twitter.com/ZXn2w4gDzZ
Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевих "влади" пляж "Мис Товстий".
66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".
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