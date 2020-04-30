"Фантастичні" знижки: в Криму магазини зловили на обмані покупців

В анексованому Росією Криму торговельні мережі пропонують покупцям "фантастичні" знижки в 1-2 рубля, а на багатьох "акційних" товарів вони відсутні зовсім.

Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим. Вона опублікувала кілька цінників з магазинів Севастополя, які вражають своєю абсурдністю.

Ціни в Криму

Так персиковий напій за 47 рублів "здешевили" до тих же 47 рублів.

Півкілограма курячих сосисок за 113 рублів по акції продавали за 112 рублів.

Сосиски молочні – замість 126 рублів коштували 121,96 руб. "Швейцарські сосиски" з 148 рублів подешевшали аж до 147 рублів.

А "сосиски баварські з сиром" із 142 рублів за 400 грам стали дешевше на цілий 1 рубль 10 копійок.

"Фантастичні знижки!", – посміялася блогерка.

Ціни в Криму Роксолана Крим

Ціни в Криму Роксолана Крим

На це кримчани в коментарях пожартували, мовляв, магазини в Криму тепер такі щедрі, що вказують закресленою ціну в доларах, а нижче вказують вже в рублях.

Ціни в Криму Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованих Росією Криму та Севастополі склалася дуже складна ситуація з поширенням коронавірусу, який туди "завозять" люди саме з території РФ.