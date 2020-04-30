"Фантастичні" знижки: в Криму магазини зловили на обмані покупців
В анексованому Росією Криму торговельні мережі пропонують покупцям "фантастичні" знижки в 1-2 рубля, а на багатьох "акційних" товарів вони відсутні зовсім.
Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим. Вона опублікувала кілька цінників з магазинів Севастополя, які вражають своєю абсурдністю.
Так персиковий напій за 47 рублів "здешевили" до тих же 47 рублів.
Півкілограма курячих сосисок за 113 рублів по акції продавали за 112 рублів.
Сосиски молочні – замість 126 рублів коштували 121,96 руб. "Швейцарські сосиски" з 148 рублів подешевшали аж до 147 рублів.
А "сосиски баварські з сиром" із 142 рублів за 400 грам стали дешевше на цілий 1 рубль 10 копійок.
"Фантастичні знижки!", – посміялася блогерка.
На це кримчани в коментарях пожартували, мовляв, магазини в Криму тепер такі щедрі, що вказують закресленою ціну в доларах, а нижче вказують вже в рублях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованих Росією Криму та Севастополі склалася дуже складна ситуація з поширенням коронавірусу, який туди "завозять" люди саме з території РФ.