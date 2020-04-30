Головна Новини
30 квітня • оновлено в 04:31
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Фантастичні" знижки: в Криму магазини зловили на обмані покупців

930
Читати матеріал російською

В анексованому Росією Криму торговельні мережі пропонують покупцям "фантастичні" знижки в 1-2 рубля, а на багатьох "акційних" товарів вони відсутні зовсім.

Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим. Вона опублікувала кілька цінників з магазинів Севастополя, які вражають своєю абсурдністю.

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Так персиковий напій за 47 рублів "здешевили" до тих же 47 рублів.

Півкілограма курячих сосисок за 113 рублів по акції продавали за 112 рублів.

Сосиски молочні – замість 126 рублів коштували 121,96 руб. "Швейцарські сосиски" з 148 рублів подешевшали аж до 147 рублів.

А "сосиски баварські з сиром" із 142 рублів за 400 грам стали дешевше на цілий 1 рубль 10 копійок.

"Фантастичні знижки!", – посміялася блогерка.

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Роксолана Крим

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Роксолана Крим

На це кримчани в коментарях пожартували, мовляв, магазини в Криму тепер такі щедрі, що вказують закресленою ціну в доларах, а нижче вказують вже в рублях.

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованих Росією Криму та Севастополі склалася дуже складна ситуація з поширенням коронавірусу, який туди "завозять" люди саме з території РФ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Анексія Криму Ціни на продукти
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Anton Anton
Anton Anton
ценник на йогурт с датой за март 2017 года ? Роксолана опять фейканула ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – майже 227 тисяч.

  • Ляшко заявив про унікальний підхід України в боротьбі з пандемією.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги