"Фантастичні" знижки: в Криму магазини зловили на обмані покупців

В анексованому Росією Криму торговельні мережі пропонують покупцям "фантастичні" знижки в 1-2 рубля, а на багатьох "акційних" товарів вони відсутні зовсім.
Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим. Вона опублікувала кілька цінників з магазинів Севастополя, які вражають своєю абсурдністю.
Ціни в Криму
Так персиковий напій за 47 рублів "здешевили" до тих же 47 рублів.
Півкілограма курячих сосисок за 113 рублів по акції продавали за 112 рублів.
Сосиски молочні – замість 126 рублів коштували 121,96 руб. "Швейцарські сосиски" з 148 рублів подешевшали аж до 147 рублів.
А "сосиски баварські з сиром" із 142 рублів за 400 грам стали дешевше на цілий 1 рубль 10 копійок.
"Фантастичні знижки!", – посміялася блогерка.
Ціни в Криму
Роксолана Крим
Ціни в Криму
Роксолана Крим
Севастополь- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) April 29, 2020
Фантастичні знижки pic.twitter.com/NGQKGnDWs0
На це кримчани в коментарях пожартували, мовляв, магазини в Криму тепер такі щедрі, що вказують закресленою ціну в доларах, а нижче вказують вже в рублях.
Ціни в Криму
Роксолана Крим
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованих Росією Криму та Севастополі склалася дуже складна ситуація з поширенням коронавірусу, який туди "завозять" люди саме з території РФ.
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