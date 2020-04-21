У Кремлі вперше відреагували на обвал світових цін на нафту

У Кремлі вважають, що обвал цін на нафту до негативних значень, який вперше в історії стався 20 квітня – спекуляції, які не відображають реальної вартості сировини.

Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Ура.ру". Він нагадав, що обвал цін відбувся тільки на травневі ф'ючерси, тоді як в загалом ціни на нафту не йшли в негативні значення.

Обвал цін на нафту

"Ціни на нафту хоч і не демонструють позитивну динаміку, але вони не схильні до таких обвальним змін, які торкнулися ф'ючерсів. Ситуація неприємна, але не потрібно її асоціювати з поточною динамікою змін цін на нафту", – сказав Пєсков.

Також він зазначив, що в Кремлі уважно відстежують динаміку зміни цін на нафту.

"Що стосується всієї цієї веремії з ф'ючерсами, це абсолютно спекулятивний момент, чисто торговий момент, який був пов'язаний з датою закриття торгів по ф'ючерсах. І, безумовно, цього не потрібно надавати якусь апокаліптичну забарвлення", – заявив Пєсков.

Якщо ж ціни продовжать падати і далі, то, за словами спікера Кремля, Росія має в своєму розпорядженні всі резерв для пом'якшення наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

У вівторок, 21 квітня, ціни на нафту продемонстрували обвал. Вартість WTI впала на 30% – до $14,20, а Brent опустилася нижче $19 за барель.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд). Таку цифру в результаті коригувань з урахуванням вартості бареля нафти в $20 отримали в уряді РФ.