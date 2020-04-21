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21 квітня • оновлено в 15:41
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У Кремлі вперше відреагували на обвал світових цін на нафту

4.7т
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У Кремлі вважають, що обвал цін на нафту до негативних значень, який вперше в історії стався 20 квітня – спекуляції, які не відображають реальної вартості сировини.

Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Ура.ру". Він нагадав, що обвал цін відбувся тільки на травневі ф'ючерси, тоді як в загалом ціни на нафту не йшли в негативні значення.

Обвал цін на нафту

Обвал цін на нафту

"Ціни на нафту хоч і не демонструють позитивну динаміку, але вони не схильні до таких обвальним змін, які торкнулися ф'ючерсів. Ситуація неприємна, але не потрібно її асоціювати з поточною динамікою змін цін на нафту", – сказав Пєсков.

Також він зазначив, що в Кремлі уважно відстежують динаміку зміни цін на нафту.

"Що стосується всієї цієї веремії з ф'ючерсами, це абсолютно спекулятивний момент, чисто торговий момент, який був пов'язаний з датою закриття торгів по ф'ючерсах. І, безумовно, цього не потрібно надавати якусь апокаліптичну забарвлення", – заявив Пєсков.

Якщо ж ціни продовжать падати і далі, то, за словами спікера Кремля, Росія має в своєму розпорядженні всі резерв для пом'якшення наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

У вівторок, 21 квітня, ціни на нафту продемонстрували обвал. Вартість WTI впала на 30% – до $14,20, а Brent опустилася нижче $19 за барель.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд). Таку цифру в результаті коригувань з урахуванням вартості бареля нафти в $20 отримали в уряді РФ.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
нафта
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это фиаско, Вован! (c)
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3
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Станем рaком, друзья! (с) И пойдем договариваться с арабами! Новая тактика путЕна! Впереди "корректировка" цен на газ! Тут можно "договориться" с Китаем!
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melnik valentin
melnik valentin
конечно спекуляции.)))) она стоит дороже. но никто платить столько не хочет. эх, снова на колени.))) а может пластом?)))
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