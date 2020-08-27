У Кремлі відреагували на нові санкції США за розробку зброї

У Кремлі назвали "театром абсурду" нові санкції США.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "театром абсурду" санкції США, запроваджені проти російських НДІ за роботу над хімічною та біологічною зброєю.
За його словами, в Кремлі не згодні з твердженням американської сторони, повідомили "РИА Новости"
"Це таке продовження якоїсь такої санкційної залежності, якийсь санкційний театр абсурду. Ми, звичайно, категорично не сприймаємо будь-які заяви про те, що якісь наші організації можуть бути причетні або брати участь в розробці хімічної і бактеріологічної зброї – це нонсенс абсолютний", – сказав Пєсков.
Під обмежувальні заходи потрапив, зокрема, НДІ Міноборони, який брав участь у розробці вакцини від коронавірусу.
Пєсков припустив, що, з огляду на наукові вишукування одного з інститутів, запровадження санкцій може бути прикладом "нічим не прикритої, оскаженілої, неконкурентної боротьби".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня Сполучені Штати Америки внесли до санкційного списку п'ять російських науково-дослідних інститутів, які підозрюють в роботі над хімічною та біологічною зброєю.
Україна і ще п'ять європейських країн підтримали продовження Радою Євросоюзу санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.
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