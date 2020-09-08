У Кремлі відповіли на погрози Трампа про санкції для 'Північного потоку-2'

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що отруєння опозиціонера Олексія Навального не має вплинути на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Так у МЗС РФ прокоментували слова президента США Дональда Трампа, який заявив, що підтримає зупинку будівництва газопроводу, якщо за це виступить Німеччина, повідомляє "РИА Новости".

На думку Грушка, "Північний потік-2" – це комерційний проєкт, якому США системно протидіють.

"Ми чуємо всі ці заяви, які робляться. Але наша позиція добре відома, це комерційний проєкт, він має залишатися поза політикою, оскільки зміцнює енергетичну безпеку самої Європи, створює платформу для розвитку економічної взаємодії, і, звичайно, ми спираємося на те, що ці інтереси в кінцевому підсумку мають узяти гору", – сказав дипломат.

У "Газпрому" залишилося чотири місяці

"Північний потік-2" йде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилися понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

"Газова карта" Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що "є багато ознак" причетності Росії до отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Також Маас допустив, що країна може змінити свою позицію до Росії щодо "Північного потоку-2". За його словами, на це може вплинути відмова РФ від розслідування отруєння Навального.

5 вересня стало відомо, що влада Швеції виступила проти введення санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на те, що вважає отруєння опозиційного політика Олексія Навального спробою його вбивства.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила своє ставлення до санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Президент США Дональд Трамп підтримав відмову від будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!