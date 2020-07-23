У Кремлі придумали, як урятуватися від обвалу цін на нафту

У Кремлі почали опрацьовувати ідею страхування ризиків від падіння цін на нафту за мексиканським зразком.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомив РБК. За його словами, Володимир Путін дав доручення опрацювати ідею хеджування (мінімізації, страхування) цінових ризиків для доходів від продажу нафти за аналогією з механізмом покупки пут-опціонів, який використовують у Мексиці.

"Справді, у відповідних відомствах обговорюються різні механізми хеджування, використання цієї практики, яку деякі країни застосовують. Це питання справді розглядається, і справді президент дав доручення опрацювати цю можливість", – сказав Пєсков.

Яким шляхом пішли в Мексиці

Мексиканський уряд для страхування від коливань цін на нафту купує так звані пут-опціони на нафту. Вони дають право через деякий час продати нафту за зафіксованою ціною.

"Наприклад, у 2020 році така ціна становить $49 за барель мексиканського сорту Maya. На практиці фізична нафта не продається: якщо фактичні ціни на нафту опускаються нижче від тієї, що зафіксована у фінансових контрактах, Мексика отримує прибуток від різниці між цими цінами. Якщо нафта на ринку весь час торгується вище від захеджованої ціни, Мексика зазнає збитків у вигляді витрат на покупку пут-опціонів", – ідеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що пандемія й ціни на нафту завадили економіці зробити ривок.