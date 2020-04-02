У Кремлі посміялися з бажання Білорусі купити нафту по $4 за барель

У Кремлі заявили, що Білорусь не зможе купити у Росії 2 млн тонн нафти за ціною $4 за барель, якщо на ринку не буде такої пропозиції.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву білоруського прем'єра Сергія Румаса, передає ТАСС.

"Це питання кон'юнктури ринкової. Ми завжди говоримо про ринкову кон'юнктуру. Якщо будуть такі часи, якщо будуть пропозиції за такими цінами, значить, можна буде закупити, але якщо таких часів ринкових не настане і навіть якщо настануть, але буде відсутня пропозиція, тоді закупити не вийде. Це абсолютно ринкова кон'юнктура", – сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білорусь розраховує отримати в квітні 2 млн тонн російської нафти за ціною близько $4 за барель.

"Укртранснафта" почала розвантаження третього танкера з нафтою для її подальшого транспортування на НПЗ Білорусі, компанія прийняла танкер з нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн.

Водночас джерела стверджували, що Росія погодилася збільшити знижку на нафту, що постачається до Білорусі, до $15,7 за тонну, що на $12 більше, ніж пропонувалося раніше. Угода з Білоруссю нібито стала можлива на тлі підготовки Росії до припинення дії укладеної раніше в рамках ОПЕК+ угоди про обмеження нафтовидобування.

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