У Кремлі пообіцяли відповісти на санкції Великобританії

Росія пригрозила відповісти Великобританії на санкції, введені проти двох десятків росіян у "справі Магнітського".

Про це у вівторок заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомив ТАСС.

"Ми можемо тільки шкодувати в зв'язку з такими недружніми кроками. Зрозуміло, буде діяти принцип взаємності і якихось відповідних рішень в тому обсязі, в якому це буде відповідати інтересам Російської Федерації", – сказав Пєсков.

Проти кого запроваджено санкції

Під санкції Великобританії потрапив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, заступник генерального прокурора РФ Віктор Гринь, екс-заступник голови МВС РФ Олексій Анічин, а також судді, слідчі, співробітники МВС РФ. Згаданим особам заборонено в'їзд до Великобританії, їхні активи в країні, якщо такі є, будуть заморожені, їм заборонено займатися бізнесом як в країні, так і за посередництвом підданих королівства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, арешт і смерть Сергія Магнітського викликали скандал в світі, а США взяли "список Магнітського", який передбачає заборону на в'їзд в країну російських чиновників, причетних до цієї справи, а також арешт їхніх рахунків.

6 липня Великобританія вперше після виходу з ЄС оголосила власний список санкцій. Туди потрапили і 25 громадян Росії.