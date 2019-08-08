У кого Зеленський просить дорогу: друг Яценюка отримує на схемах у "Борисполі" мільйони євро

Нардеп Андрій Іванчук, у якого президент Володимир Зеленський попросив особисто профінансувати будівництво дороги, широковідомий завдяки одній з найзухваліших корупційних схем.

Щомісяця він заробляє на "Борисполі" три мільйони євро. Всіх небажаних конкурентів витиснули дивовижними умовами конкурсу, а платить Іванчук в рази менше за ринкову вартість.

Ось як Іванчук провернув схему:

Фонд держмайна здавав в оренду площі для торгівлі та громадського харчування у Борисполі;

Мінінфраструктури (очолював однопартієць Іванчука) доповнило умови конкурсу так, що перемогти могла тільки компанія Іванчука;

Іванчук отримав площі за ціною всього лише 2,8 тис. грн за квадрат, у львівському аеропорту здають метр майже за 10 тис. грн;

площі мали здавати на 3 роки, але з якоїсь причини оренду продовжили на цілих 10 років;

швейцарська компанія, яка вважається світовим лідером ринку duty free, через корупційну схему навіть не змогла брати участь у конкурсі;

щомісяця Іванчук заробляє на схемі 3 млн євро.

Детальніше про схему одіозного нардепа – у матеріалі OBOZREVATEL.

Як "Бориспіль" дістався нардепу

Андрій Іванчук – давній соратник експрем'єра Арсенія Яценюка, мільйонер і політик. Кілька днів тому його прізвище вкотре пролунало по всій країні. В Івано-Франківську, де він пройшов до нового складу Верховної Ради за мажоритарним округом, до нього під час зустрічі з місцевою елітою особисто звернувся президент Володимир Зеленський.

Попросив зі своєї кишені виділити 175 млн грн і натякнув, що в Іванчука такі кошти є. Більше того, коли нардеп почав розповідати про "треба виділити з бюджету", Зеленський парирував: від скарбниці "ми вас відрізали", прийшли нові люди.

І хоча влада в країні дійсно змінилася, сам Іванчук ще багато років зароблятиме на корупційних схемах. Найвідоміша з них – захоплення торгових площ Борисполя. Територію для безмитної торгівлі (duty free) віддали в оренду на конкурсі, де перемогти міг тільки Іванчук.

Як конкурс "підім'яли" під Іванчука:

міністр інфраструктури, відомство якого ввело дивні умови конкурсу – однопартієць Іванчука;

щоб брати участь у конкурсі, з якоїсь причини зажадали досвід роботи в Україні від трьох років і оборот з конкретною сумою;

компанія Іванчука платить значно менше, ніж інші компанії за аналогічну площу;

і в АМКУ, і в СБУ і в самому "Борисполі" заявили про те, що конкурс відбувся з ознаками порушень.

Наприклад, одна з вимог – досвід роботи в Україні щонайменше протягом трьох років. Світовий оператор "Dufry" цій вимозі не відповідав, тому в конкурсі взяти участі не зміг. Вони написали звернення до Кабміну – щоб поскаржитися на порушення конкурентних умов роботи. Однак прем'єр-міністром тоді був Арсеній Яценюк (лідер "Народного фронту"), міністром інфраструктури – Максим Бурбак (пізніше став лідером фракції "Народний фронт" у парламенті).

Зрозуміло, реагувати на скаргу не стали. Щоправда, пізніше розбиратися з махінаціями почали в Антимонопольному комітеті. Вони знайшли цілу низку порушень. Більше того, директор "Борисполя" Павло Рябикін також заявив про те, що умови проведеного конкурсу викликають питання, а держвідомства навмисно підіграють монополісту від Іванчука.

Як Іванчук сховався за компаніями друга

Всього п'ять компаній претендували на оренду площ у "Борисполі". Перемога дісталася трьом, за кожної з яких стоїть нардеп Іванчук. І хоча термін оренди має становити три роки, вже після конкурсу підписали договір на передачу об'єктів у користування на 10 років.

Перемога дісталася ТОВ "БФ ГРУП", ТОВ "Київріанта" і ТОВ "БФ енд ГБ Тревел Рітейл". Саме остання компанія отримала найбільшу територію оренди в аеропорту – 2050 квадратних метрів. Якби конкурс на оренду в duty free відбувався зараз і без порушень, ціна одного квадратного метра, за даними обізнаних джерел, склала б не менше 19 тис. грн. Зазначені компанії платять у місяць за оренду всієї площі в "Борисполі", а саме близько 2,8 тис. метрів квадратних, 28,725 млн, на конкурентних умовах ця сума б становила близько 53,2 млн грн. За недоплачені Іванчуком гроші аеропорт давно б зміг добудувати паркінг і не тільки.

Кінцевим бенефіціарним власником всіх підприємств вказано білоруського бізнесмена Артура Гранца, який товаришував з Іванчуком. Іванчук і Гранц знайомі з 90-х, і за цей період були помічені не в одній сумнівній схемі. Наприклад, у травні 2017 року з'явилася інформація про їхню причетність до рейдерського захоплення фітнесцентру "Софійський" у Києві. Коли будівля, в якій був розташований спорткомплекс, перейшла під контроль компанії "БФ ГРУПП", ділки домоглися рішення першої судової інстанції про виселення спорткомплексу і, не чекаючи на апеляцію, зайняли приміщення. Цікавий факт – скандальний нардеп живе в цьому самому будинку, на кілька поверхів вище за "Софійський".

Більше того, вже 8 років керівником "БФ ГРУПП" значиться Юрій Грищенко, який ще не так давно був помічником нардепа Іванчука.

OBOZREVATEL звертається до президента Володимира Зеленського, який зовсім нещодавно попросив у Іванчука 175 млн грн на дорогу. Якби команда глави держави припинила хоча б частину схем, зокрема і тих, на яких заробляє Інванчук, в бюджеті б з'явилися кошти на дороги і президенту не довелося б звертатися із проханнями до одіозного нардепа.

Також ми вкотре вимагаємо від правоохоронних органів розслідувати махінації під час проведення конкурсу і не допустити фактично обкрадання найбільшого українського аеропорту протягом 10 років. І якщо раніше Іванчук був членом провладної коаліції, зараз у ГПУ, Нацполіції, НАБУ немає жодних причин продовжувати закривати очі на злочини.

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