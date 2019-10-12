У кого заберуть гроші за субсидіями і: нові правила для українців

В Україні напередодні опалювального сезону в кілька разів збільшується число субсидіантів. При цьому восени 2019-го сім'ї отримуватимуть допомогу за новими правилами.

Про те, хто не отримає гроші від держави – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Також, згідно з постановою уряду, ті, хто отримав субсидію незважаючи на те, що не мають на це права, повинні будуть повернути гроші в бюджет.

Хто не отримує субсидію:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

У документі сказано, що повернути субсидію потрібно добровільно. А якщо цього не станеться, то через суд. Правда, стягнути гроші за допомогою суду вкрай складно. Виконавча служба працює неефективно, відсоток виконаних рішень суду невисокий. Тому в гіршому випадку суд зобов'яже виплачувати частину зарплати або виконавець спробує потрапити в квартиру і в рахунок "зайвої" субсидії заарештувати і продати на аукціоні майно.

Ще один варіант, при якому доведеться повернути вже виділені гроші – якщо ви отримували безготівкову субсидію і не використовували її повністю. "Після закінчення опалювального (неопалювального) сезону невикористана сума житлової субсидії, яка надавалася не в грошовій формі, повертається керуючим, об'єднанням, виконавцем комунальних послуг до державного бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку", – йдеться в постанові Кабміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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