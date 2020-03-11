"Будинок-монстр" на Подолі знесуть: Кличко назвав термін

"Будинок-монстр" на Подолі в Києві буде знесено. Зараз влада міста готує для цього документацію.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в авторському проєкті "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Будинок-монстр" знесуть

"Зараз ми проходимо останню судову інстанцію – і після цього вже будемо демонтувати. Думаю, ще потрібно 1-2 місяці", – сказав Кличко.

Градоначальник сказав, що центр Києва повинен бути з обмеженою висотністю будівель. Також у місті створено буферну зону, де взагалі заборонено будівництво. За його словами, всі проблеми, які зараз виникають в центрі – через дозволи, видані у 2005 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко оцінив загрозу коронавірусу в столиці.

Колишній мер Нью-Йорка, адвокат президента США Рудольф Джуліані спілкувався з радником лідера України Володимира Зеленського, закликаючи залишити главу Києва Віталія Кличка на посаді.

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