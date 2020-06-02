У Києві запустять єдиний електронний квиток для метро та електрички

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що в Києві буде запущено єдиний електронний квиток для метро і залізниці.

"Працюємо, щоб у Києві почав діяти єдиний електронний квиток для залізниці та метро. Старт вже скоро", – написав Криклій у своєму телеграм-каналі.

У лютому 2020 року в КМДА заявили, що з 1 квітня в метро і на п'яти видах наземного громадського транспорту для оплати проїзду буде діяти єдиний електронний квиток, яким можна буде оплатити поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці.

Єдиний квиток в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, з кас київського метро протягом лютого прибрали банківські термінали через виведення з обігу зеленої карти і впровадження єдиного електронного квитка.

З понеділка, 1 червня, деякі станції метро Києва почали закривати на вхід в годину пік, щоб дотримуватися правил соціального дистанціювання.

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