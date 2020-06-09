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9 червня • оновлено в 15:10
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Оренда квартир в Києві подешевшала: як змінилися ціни

2.8т
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Вартість оренди однокімнатних квартир у Києві за період карантину у середньому знизилася на 1 тисячу гривень.

Водночас ціни за оренду двокімнатних та трикімнатних квартир майже не зазнали змін. Про це свідчать цифри, оприлюднені порталом OpenDataBot. Ресурс посилається на дані одного із сервісів з оренди житла.

Оренда квартир у Києві

Оренда квартир у Києві

"12 березня середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 12500 грн. Через місяць її вартість впала на тисячу гривень і з того часу не зростала. Зараз вона становить 11900 гривень", – йдеться у повідомленні.

Вартість оренди житла у Києві

Вартість оренди житла у Києві

opendatabot.ua

Вартість оренди житла у Києві

Вартість оренди житла у Києві

opendatabot.ua

Вартість оренди житла у Києві

Вартість оренди житла у Києві

opendatabot.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після обвалу цін на оренду під час карантину поступово дорожчають квартири. У Києві та великих містах, за оцінками експертів, зростання вже склало близько 10%. І черговий стрибок цін очікується вже у вересні.

В Україні у зв'язку з карантином почастішали випадки шахрайства з орендою нерухомості.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Жилье в Киеве Оренда житла Карантин в Україні
Місце
Україна
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Економіка Ринки та компанії

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