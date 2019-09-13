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13 вересня • оновлено в 12:24
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У Києві відбудеться Форум Національної бізнес-коаліції

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23 вересня 2019 з 10.00 до 15.00 в Києві в Premier Palace Hotel відбудеться форум "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу і влади", під час якого лідери політичних сил, які пройшли до парламенту за результатами останніх виборів, разом з лідерами бізнес - спільноти і експертами обговорять пріоритети економічних реформ.

У Києві відбудеться Форум Національної бізнес-коаліції

Організатором форуму є Національна бізнес-коаліція, що об'єднала 87 бізнес-асоціацій, що представляють понад 40 тис. П редпріятіе з усієї країни. Учасники коаліції сформували і представили політичним партіям ТОП-10 пріоритетів бізнесу, які необхідно втілити для поліпшення умов ведення бізнесу, детінізації і зростання економіки.

До участі у Форумі запрошені глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, глава Комітету з податкових питань ВРУ Данило Гетманцев, глава Комітету з економічних питань ВРУ Дмитрі й Наталуха і глава Комітету з питань соцполітики ВРУ Галин а Третьяков а; член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, партія "Європейська солідарність" Нін а Южаніна; глава партії ВО "Батьківщина" Юлі я Тимошенко; глава партії "Голос" Юлі я Клименко.

Серед спікерів - Президент Асоціації платників податків України Григол Катамадзе; глава Наглядової ради і президент ПАТ "Концерн" Галнафтогаз "Віталій Антонов, голова правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України Сергій Погрібний; президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков; виконавчий директор" ТИ Україна ", представник Коаліції з питань антикорупційної і судової реформи Андрій Боровик ; генеральний директор асоціації "Український імпортери побутової електроніки" Софія Арасланова; президент Української асоціації виробників Олександр Громико; ис олнітельний директор асоціації прямих продажів Надія Бедричук, керівник асоціації IT-Ukraine Костянтин Васюк, заступник голови Всеукраїнського го Аграрно го Ради Михайло Соколов, старший аналітик з питань податкової політики Інституту соціально-економічної трансформації, фахівець Економічної експертної платформи В'ячеслав Черкашин і ін.

Проект програми :

Аудиторія Форуму - понад 300 проактивних керівників бізнесу і представників асоціацій з усієї України. Співорганізатором заходу виступив журнал "Бізнес". Участь безкоштовна, необхідна попередня реєстрація.

Реєстрація учасників :

Адреса проведення: Premier Palace Hotel, бул. Тараса Шевченка, 5-7 / вул. Пушкінська, 29

Національна бізнес-коаліція - найбільше об'єднання бізнес-асоціацій і підприємців України, головною метою якого є розробка і просування спільного порядку денного бізнесу в сфері економічних реформ. Серед ініціаторів створення Коаліції - учасники Українсько й Ради Бізнесу (УРБ). Партнери: Національна платформа МСБ, Спільнота бізнесу "Бізнес 100", Фонд економічної безпеки, Економічна експертна платформа. Ініціатива є політично незаангажованою і вільною для приєднання.

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