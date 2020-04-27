У Києві стало складніше знайти роботу: які працівники потрібні під час карантину

Кількість пропозицій роботи в Києві під час карантину порівняно з минулим роком зменшилася вдвічі.

Найпростіше влаштуватися, якщо погодитися на низькокваліфіковану роботу. Про це йдеться в повідомленні Київського центру зайнятості. У 2019 році ситуація на ринку праці була іншою: один безробітний – одна вакансія.

Робота в Києві telegraf.com.ua

Станом на середину квітня в Києві є понад 8000 вакансій. Це на 34% менше, ніж було в 2019 році. У Центрі зайнятості відзначили – під час карантину попит на працівників знижується.

Найбільш затребувані – робітничі професії і посади, які не потребують певної кваліфікації, або для яких потрібна відносно проста кваліфікація.

Які співробітники потрібні:

на комунальних підприємствах – дорожні робітники, двірники, вантажники, прибиральники територій і приміщень, слюсарі-ремонтники, озеленювачі, майстри технічної дільниці, трактористи;

в сфері охорони здоров'я – медсестри;

в сфері торгівлі та громадського харчування – касири, приймальники товару, продавці, кухонні робітники, кухарі, експедитори, комірники;

на транспорті – водії;

в промисловості і будівництві – токарі, малярі, теслі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрозварники, шліфувальники, гальваніки і наладчики верстатів.

Найвища конкуренція на ринку праці серед законодавців, керівників і менеджерів – 18 осіб на одну вакансію.

Які зарплати пропонують у Києві

В середньому роботодавці пропонують зарплату 8125 гривень. Але сума відрізняється залежно від конкретної сфери.

найпростіші професії – 5937 грн;

технічні службовці – 7129 грн;

фахівці – 7433 грн;

співробітники сфери торгівлі і послуг – 7620 грн;

професіонали – 7725 грн;

працівники сільського господарства – 8582 грн;

кваліфіковані робітники з інструментом – 9639 грн;

законодавці, службовці, керівники – 9752;

робітники з обслуговування, експлуатації обладнання – 11185 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через карантин в Україні за розрахунками уряду втратили роботу або вимушено пішли в неоплачувані відпустки близько 2 мільйонів людей. При цьому офіційно в центрах зайнятості безробітними зареєстровано близько 400 тис. людей.

В Україні різко скоротилася кількість вакансій, які пропонують центри зайнятості. Станом на 1 квітня в Державній службі зайнятості їх було зареєстровано 54 тисячі. Це на третину менше, ніж на початку квітня 2019 року.

В Україні середні зарплати більше 50 тис. грн пропонують айтішникам. Серед десяти найбільш високооплачуваних вакансій березня 8 пропозицій – для програмістів.