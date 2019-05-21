У Києві пройде Міжнародний форум "Трансферне ціноутворення та міжнародне податкове планування - 2019"

Юридична група EUCON і International Fiscal Association Ukraine запрошують на ювілейний V Міжнародний форум "Трансферне ціноутворення та міжнародне податкове планування - 2019", який відбудеться в Києві 31 травня 2019 року.

Понад 150 учасників зберуться на одному майданчику і обговорять останні законодавчі новації, проблеми, перспективи розвитку та практичні аспекти роботи в сфері трансфертного ціноутворення.

Серед ключових питань форуму:

поточний стан процесів імплементації в Україні окремих положень плану BEPS;

нові підходи держави в організації контролю в сфері трансфертного ціноутворення;

огляд нововведень 2019 і перспективи інших очікуваних змін;

застосування правил трансфертного ціноутворення як інструменту планування бізнесу;

ключові аспекти підготовки документації;

ризики застосування методів, заснованих на розрахунку показника рентабельності;

основні принципи сегментування фінансової звітності для цілей ТЦО;

остання судова практика в розрізі суперечок по суті процедур обгрунтування відповідності умов угод принципу "витягнутої руки";

міжнародний досвід застосування правил ТЦО;

практичні приклади вибору методів для різних типів господарських операцій.

ПРОГРАМА

думки експертів, отримати відповіді на нагальні питання, поспілкуватися з представниками Державної фіскальної служби, познайомитися і обмінятися досвідом з колегами.

Місце проведення: готель Хрещатик, г. Киев, ул. Хрещатик, 14, Гранд Хол Хрещатик ..

Спікери: посадові особи Міністерства фінансів України, УКРІНФОРМ України, судді, вітчизняні та міжнарод експерти в сфері трансфертного ціноутворення, практикуючі юристи та аудитори.

До участі у форумі запрошуються фінансові директори та головні бухгалтери підприємств, які здійснюють контрольовані операції, фахівці планово-економічних департаментів та відділів ТЦО, юристи, що працюють в податкових практиках, аудитори.

Контактна особа - Олена Вакулик, тел. 044-238-09-44, e-mail: events@eucon.ua

Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2Qcm1eO

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