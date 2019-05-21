У Києві пройде Міжнародний форум "Трансферне ціноутворення та міжнародне податкове планування - 2019"

Юридична група EUCON і International Fiscal Association Ukraine запрошують на ювілейний V Міжнародний форум "Трансферне ціноутворення та міжнародне податкове планування - 2019", який відбудеться в Києві 31 травня 2019 року.
Понад 150 учасників зберуться на одному майданчику і обговорять останні законодавчі новації, проблеми, перспективи розвитку та практичні аспекти роботи в сфері трансфертного ціноутворення.
Серед ключових питань форуму:
поточний стан процесів імплементації в Україні окремих положень плану BEPS;
нові підходи держави в організації контролю в сфері трансфертного ціноутворення;
огляд нововведень 2019 і перспективи інших очікуваних змін;
застосування правил трансфертного ціноутворення як інструменту планування бізнесу;
ключові аспекти підготовки документації;
ризики застосування методів, заснованих на розрахунку показника рентабельності;
основні принципи сегментування фінансової звітності для цілей ТЦО;
остання судова практика в розрізі суперечок по суті процедур обгрунтування відповідності умов угод принципу "витягнутої руки";
міжнародний досвід застосування правил ТЦО;
практичні приклади вибору методів для різних типів господарських операцій.
думки експертів, отримати відповіді на нагальні питання, поспілкуватися з представниками Державної фіскальної служби, познайомитися і обмінятися досвідом з колегами.
Місце проведення: готель Хрещатик, г. Киев, ул. Хрещатик, 14, Гранд Хол Хрещатик ..
Спікери: посадові особи Міністерства фінансів України, УКРІНФОРМ України, судді, вітчизняні та міжнарод експерти в сфері трансфертного ціноутворення, практикуючі юристи та аудитори.
До участі у форумі запрошуються фінансові директори та головні бухгалтери підприємств, які здійснюють контрольовані операції, фахівці планово-економічних департаментів та відділів ТЦО, юристи, що працюють в податкових практиках, аудитори.
Контактна особа - Олена Вакулик, тел. 044-238-09-44, e-mail: events@eucon.ua
Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2Qcm1eO
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