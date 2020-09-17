У Києві побудують ЖК 50Avenue: чому його назвали проблемним і чим ризикують інвестори

У Києві біля станції метро Шулявська збираються побудувати багатофункціональний комплекс 50Avenue. Забудовник рекламує нерухомість серед покупців у Ізраілі, однак не повідомляє їм про ризики, які можуть на них чекати.

Про це йдеться у матеріалі сайту "Нерухомі", журналісти якого під виглядом потенційних інвесторів поцікавились проєктом.

Що будують

Квартири в 50Avenue в Ізраїлі продають через посередницьку фірму "Ukraine Israel Real Estate", яка співпрацює з забудовником та отримує певний відсоток від угоди. Офіс фірми знаходиться в місті Бней-Брак (Тель-Авівський округ), на 27 поверсі бізнес-центру B.S.R. 2.

За словами маклера, комплекс 50Avenue на проспекті Перемоги, 50а, являтиме собою дві будівлі: офісну в 32 поверхи та житлову в 48 поверхів. Будинки будуть з'єднані 5-поверховим мостом із басейном зверху. У житловому будинку квартири передбачаються тільки з 7 поверху і вище, перші – відведені під торговий центр, SPA та іншу комерцію. Підземний перехід, що з'єднує комплекс із метро теж там буде. А також 6-поверхова підземна парковка.

План ЖК 50Avenue. "Нерухомі"

"Примітно, що дозволу на будівництво 48 поверхів, за словами співробітника "відділу продажів", у забудовника поки немає, а є, нібито, тільки дозвіл на спорудження 32-х. Проте вірогідність того, що "добро" буде і на будівництво 48-ми – майже стовідсоткова", – повідомив сайт.

У матеріалі вказано, що до 12-го поверху вже все розпродано. Ажіотаж пояснюють тим, що за однокімнатну квартиру в 31 кв.м просять близько $55 тисяч, підігріваючи інтерес прогнозами у вигляді зростання ціни на 80%.

Квартири чи апартаменти – у чому ризик

Журналісти зазначили, що ізраїльським інвесторам житло продають не уточнюючи, що саме буде в комплексі – квартири або апартаменти (це нюанс написання цих слів на івриті).

"В Україні апартаменти та квартири поняття не тотожні з юридичної точки зору. Апартаменти не мають статусу житла для постійного проживання, а це тягне наслідки фінансового характеру (податок на нерухомість, висока оплата комуналки тощо). Однак юридичні нюанси приміщень в Україні ізраїльтянам навряд чи відомі. Націленість саме на громадян Ізраїлю, ймовірно, тим і пояснюється, що вони не розбираються у всіх аспектах українського містобудівного законодавства, тому їм легше продати такі "повітряні замки", – йдеться у публікації.

Візуалізація ЖК 50Avenue. "Нерухомі"

Скандальні будівництва

На сайті компанії "Ukraine Israel Real Estate" крім 50Avenue представлено і кілька інших доволі проблемних київських об'єктів: ЖК Зелений замок та ЖК S1.

Замовник будівництва 50Avenue – обслуговуючий кооператив "Ексон Прем'єр Шулявська". Засновниками цього кооперативу виступають Іван Влад, Йозеф Москович та Exon Group LLC. Влад та Москович, зокрема, є засновниками житлово-будівельного кооперативу "Зелений замок", який є замовником будівництва скандального ЖК Зелений замок на Подолі.

"Замовник 50Avenue отримав від Управління архітектури більше 10 відмов у видачі вихідних даних на проектування. Виходячи з Детального плану територій, багатофункціональний комплекс хочуть розмістити на території зеленої зони (прямо в сквері "Слава танкістам"). Земля має невідповідне для такої забудови цільове призначення. Тому видача вихідних даних на забудову ділянки, виходячи з побажань замовника, порушить містобудівну документацію на місцевому рівні", – сказано у матеріалі.

Секції ЖК будуть з'єднані "мостом". "Нерухомі"

Без отримання документа у вигляді містобудівних умов та обмежень проектування об'єкта неможливо. "Тим не менш, це не заважає забудовнику вже продавати квартири в 50Avenue, а ізраїльським інвесторам їх купувати", – написали журналісти.

У "відділі продажів" ізраїльських інвесторів запевняють – будівництво 50Avenue є легальним, а спорудження 6-поверхового підземного паркінгу поряд з метро безпечним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованих частинах Луганської та Донецької області з приходом "ЛДНР" ціни на квартири в порівнянні з довоєнними ціни впали в 3-4 рази.

Верховна Рада 16 вересня під другому читанні і в цілому ухвалила закон №3640, яким до 21 квітня 2021 року заборонила забирати іпотечне житло, придбане на валютні кредити.