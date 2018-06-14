У Києві піднімуть тариф на опалення: коли і на скільки

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) схвалила підвищення тарифів на виробництво теплової енергії для Київтеплоенерго.

Підвищення вступить в силу з 1 серпня 2018 року. Планується, що ціна зміниться на 0,2% або на 1,53 грн за 1 гкал і становитиме 784,58 грн за цей же обсяг тепла. Про це повідомили в прес-службі КДМА, уточнивши, що проект рішення буде винесено на громадські слухання.

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Згідно з отриманими ліцензіями Київтеплоенерго буде виробляти електричну і теплову енергії на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Нагадуємо, що тариф на вироблену електроенергію становить 182,93 грн за 1 КВт/год. Для релігійних організацій послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води будуть надаватися по 479,06 грн/гкал. Установам, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, тепло і гаряча вод будуть продаватися за 1 171,89 грн/гкал і для потреб інших споживачів - 1 181,05 грн/гкал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скоротили нормативи соціального споживання енергоресурсів на опалення. Також урізали і максимальну площу, на яку надається субсидія на управління багатоквартирним будинком. Сім'ї, які живуть в квартирах, що не вписалися в нову норму, і не навчилися заощаджувати, вже в наступному сезоні заплатять за тепло майже в два рази більше.