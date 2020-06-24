У Києві ціни на черешню впали до рекордно низьких позначок за літо: де найдешевше

На київських ринках значно подешевшала черешня. Ціни порівняно з початком червня в середньому знизились більш ніж удвічі – з 200 до 65-85 гривень за кілограм.

Про це повідомив журналіст OBOZREVATEL, який побував на ринках в різних районах міста.

Вартість черешні:

Дарниця – середній цінник 80-85 грн/кг;

Оболонь – переважно 80 грн/кг, один підприємець запропонував по 65 грн на ринку поряд зі станцією метро Мінська;

Поділ – від 75 грн до 120 грн/кг залежно від розміру.

За словами журналіста, ягоди везуть із різних регіонів – із Закарпаття, Чернівців, Херсонщини, Запорізької області.

"Продавці кажуть, що попит порівняно з 2019 роком упав, тому що і ціни відрізняються, і купівельна спроможність людей менша", – повідомив журналіст OBOZREVATEL.

Також він відзначив, що не всі продавці закривають товар плівкою.

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Ціни на черешню у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за вихідні 19-21 червня закупівельні оптові ціни на черешню обвалилися більш як удвічі. На деяких ринках кілограм можна купити за 25 грн.

В Києві на Троєщинському ринку цього року овочі сильно подорожчали порівняно з 2018-м роком.