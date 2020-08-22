У Керчі перестали вивозити сміття: в соцмережі показали проблеми людей

Ярослав Маркін Ринки та компанії 05:40, 22.08.2020

В анексованому Росією Криму компанії "Кримекоресурси" субпідрядники перестали платити гроші за вивезення сміття. Через це Керч ризикує потонути у відходах.

Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим у п'ятницю, 21 серпня.

"Компанії-субподярядчікі не платять гроші ДУП "Кримекоресурси". Заборгованість вже більше ніж за півроку. Компанією ухвалено рішення вивезти власні баки і припинити збір сміття. З контейнерних майданчиків вивезли понад 300 баків. Керч зараз потоне в смітті", – написала блогерка.

Що відбувається в Керчі
Twitter / Роксолана Крим
На вулиці Будьонного відходи не прибирають
kerchinfo.com
Сміття на вул. Польовий в Керчі
kerchinfo.com
На вул. Польовий залишився один контейнер
kerchinfo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінфіні Росії вирішили скоротити витрати на утримання Криму і його соціально-економічний розвиток.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Лукашенко вкрав наш вибір і скалічив рідних, страйк триває, – Тихановська

Приходько про скандал через українських героїв: дно має гарніший вигляд, ніж Єгорова

Ультиматум РФ про вибори на Донбасі: що може розморозити переговори

Лікарка швидкої з Чернівців вдруге захворіла на коронавірус

Медики заявили про поліпшення стану Навального і дозволили переліт до Німеччини