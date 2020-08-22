У Керчі перестали вивозити сміття: в соцмережі показали проблеми людей

У Керчі перестали вивозити сміття.
В анексованому Росією Криму компанії "Кримекоресурси" субпідрядники перестали платити гроші за вивезення сміття. Через це Керч ризикує потонути у відходах.
Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим у п'ятницю, 21 серпня.
"Компанії-субподярядчікі не платять гроші ДУП "Кримекоресурси". Заборгованість вже більше ніж за півроку. Компанією ухвалено рішення вивезти власні баки і припинити збір сміття. З контейнерних майданчиків вивезли понад 300 баків. Керч зараз потоне в смітті", – написала блогерка.
Що відбувається в Керчі Twitter / Роксолана Крим
На вулиці Будьонного відходи не прибирають kerchinfo.com
Сміття на вул. Польовий в Керчі kerchinfo.com
На вул. Польовий залишився один контейнер kerchinfo.com
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