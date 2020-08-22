У Керчі перестали вивозити сміття: в соцмережі показали проблеми людей

В анексованому Росією Криму компанії "Кримекоресурси" субпідрядники перестали платити гроші за вивезення сміття. Через це Керч ризикує потонути у відходах.

Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим у п'ятницю, 21 серпня.

"Компанії-субподярядчікі не платять гроші ДУП "Кримекоресурси". Заборгованість вже більше ніж за півроку. Компанією ухвалено рішення вивезти власні баки і припинити збір сміття. З контейнерних майданчиків вивезли понад 300 баків. Керч зараз потоне в смітті", – написала блогерка.

Що відбувається в Керчі Twitter / Роксолана Крим

На вулиці Будьонного відходи не прибирають kerchinfo.com

Сміття на вул. Польовий в Керчі kerchinfo.com

На вул. Польовий залишився один контейнер kerchinfo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінфіні Росії вирішили скоротити витрати на утримання Криму і його соціально-економічний розвиток.

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