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1 лютого • оновлено в 04:47
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"У Калінінграді проведіть!" Цимбалюк "розніс" Захарову за слова про референдум

1.5т
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Український журналіст Роман Цимбалюк "розніс" слова речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка заявила, що санкції "за Крим" потрібно було вводити проти України – ще до анексії півострова.

Так Захарова відреагувала на нову серію штрафів, ухвалених США, Канадою і Євросоюзом проти осіб і компаній, які брали участь у проведенні незаконних виборів на півострові у вересні 2019 року.

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"Санкції, тиск, політичні оцінки, нескінченні форуми – ось це все було б дуже затребуваним, коли жителі Криму намагалися провести референдум, а їм протягом багатьох років це зробити центральна влада не давала. Де були санкції, де правозахисна діяльність? Все це цинічна гра", – заявила Захарова.

"У Калінінграді проведіть!" Цимбалюк "розніс" Захарову за слова про референдум

Український журналіст погодився, що ця гра "дуже цинічна". Правда, з боку Росії.

"Тобто, жителі Криму нібито хотіли провести референдум, а їм не давали? Але знаєте, якщо ставити питання таким чином, то за українським законодавством не можна проводити регіональні референдуми. Хтось подумає що це українське ноу-хау? Ні, в Росії точно таке становище. Спробуйте провести референдум знову в Криму. А краще провести його в Калінінграді. Але той, хто про це говорить і закликає, відразу ризикує зіткнутися з російськими правоохоронними органами. А якщо хтось почне його проводити, то відразу прилетять "соколи "Шойгу і почнуть бомбити. Так би мовити, "боротися проти сепаратизму і відділення частини РФ від російської держави", – сказав Цимбалюк.

На думку Захарової, жителі Криму нібито до 2014 року хотіли референдум, але їм не давали. І тоді США повинні були б ввести проти України санкції. "Тоді виникає питання: якщо Україна не давала провести референдум, то чому він у 2014 році був проведений? Тому, що територія на той момент вже була окупована Російською федерацією", – відповів Захаровій Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні обмеження потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

29 січня США ввели нові санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму, додавши до переліку вісім прізвищ, а також компанію-оператора потягів на півострів "Гранд Сервіс Експрес".

29 січня Канада наклала санкції на громадян Росії за організацію незаконних виборів в окупованому Криму.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Анексія Криму Санкції проти Росії
Особи
Марія Захарова Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Он Алекс
Он Алекс
Молодец Рома.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Он Алекс, он ещё забыл, чтоб провели референдум в Закарпатье и других западных областях
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