"У Калінінграді проведіть!" Цимбалюк "розніс" Захарову за слова про референдум

Український журналіст Роман Цимбалюк "розніс" слова речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка заявила, що санкції "за Крим" потрібно було вводити проти України – ще до анексії півострова.

Так Захарова відреагувала на нову серію штрафів, ухвалених США, Канадою і Євросоюзом проти осіб і компаній, які брали участь у проведенні незаконних виборів на півострові у вересні 2019 року.

"Санкції, тиск, політичні оцінки, нескінченні форуми – ось це все було б дуже затребуваним, коли жителі Криму намагалися провести референдум, а їм протягом багатьох років це зробити центральна влада не давала. Де були санкції, де правозахисна діяльність? Все це цинічна гра", – заявила Захарова.

Український журналіст погодився, що ця гра "дуже цинічна". Правда, з боку Росії.

"Тобто, жителі Криму нібито хотіли провести референдум, а їм не давали? Але знаєте, якщо ставити питання таким чином, то за українським законодавством не можна проводити регіональні референдуми. Хтось подумає що це українське ноу-хау? Ні, в Росії точно таке становище. Спробуйте провести референдум знову в Криму. А краще провести його в Калінінграді. Але той, хто про це говорить і закликає, відразу ризикує зіткнутися з російськими правоохоронними органами. А якщо хтось почне його проводити, то відразу прилетять "соколи "Шойгу і почнуть бомбити. Так би мовити, "боротися проти сепаратизму і відділення частини РФ від російської держави", – сказав Цимбалюк.

На думку Захарової, жителі Криму нібито до 2014 року хотіли референдум, але їм не давали. І тоді США повинні були б ввести проти України санкції. "Тоді виникає питання: якщо Україна не давала провести референдум, то чому він у 2014 році був проведений? Тому, що територія на той момент вже була окупована Російською федерацією", – відповів Захаровій Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні обмеження потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

29 січня США ввели нові санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму, додавши до переліку вісім прізвищ, а також компанію-оператора потягів на півострів "Гранд Сервіс Експрес".

29 січня Канада наклала санкції на громадян Росії за організацію незаконних виборів в окупованому Криму.

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