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28 січня • оновлено в 14:04
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"Звільнив би зараз": скандального главу "Укралізниці" позбавлять крісла й відправлять під суд

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Голову "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, який відомий зарплатою у 9,7 млн грн за 2018 рік, а зараз є фігурантом кримінальної справи про зловживання службовим становищем, знімуть з посади найближчими тижнями.

У Кабміні кажуть: менеджера б уже звільнили, але цього не дозволяє процедура. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, цим питанням зараз займається наглядова рада компанії, передає "Інтерфакс-Україна". "Я розраховую, що рішення з цього питання буде протягом декількох тижнів. Тому що це процедура, яка потребує рішення наглядової ради", – зазначив він.

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За словами Криклія, наглядова рада "Укрзалізниці" проводить серію засідань з цього питання. "Якби це було моїм особистим рішенняя, то я б уже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша", – заявив Криклій.

Причина звільнення керівника УЗ, за словами міністра у тому, що "компанія приділяла пасажирській складовій дуже мало уваги", внаслідок чого пасажири отримували послуги вкрай низької якості. "Тому ми найближчим часом будемо міняти керівництво "Укрзалізниці", – заявив міністр. Він додав, що поки не знає про претендентів на посаду нового голови УЗ.

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Нагадаємо:

  • Євген Кравцов очолює УЗ з січня 2019 року. Термін його контракту закінчується в 2021 році.

  • Він виконував обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" з 30 березня по 25 травня 2016- го, а також з 10 серпня 2017 го.

  • У 2016-2017 роках він був першим заступником колишнього глави міністерства інфраструктури Володимира Омеляна.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Боротьба з корупцією в Україні Декларації про доходи чиновників Скандал навколо "Укрзалізниці"
Особи
Євген Кравцов Владислав Криклій
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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