"Звільнив би зараз": скандального главу "Укралізниці" позбавлять крісла й відправлять під суд

Голову "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, який відомий зарплатою у 9,7 млн грн за 2018 рік, а зараз є фігурантом кримінальної справи про зловживання службовим становищем, знімуть з посади найближчими тижнями.

У Кабміні кажуть: менеджера б уже звільнили, але цього не дозволяє процедура. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, цим питанням зараз займається наглядова рада компанії, передає "Інтерфакс-Україна". "Я розраховую, що рішення з цього питання буде протягом декількох тижнів. Тому що це процедура, яка потребує рішення наглядової ради", – зазначив він.

За словами Криклія, наглядова рада "Укрзалізниці" проводить серію засідань з цього питання. "Якби це було моїм особистим рішенняя, то я б уже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша", – заявив Криклій.

Причина звільнення керівника УЗ, за словами міністра у тому, що "компанія приділяла пасажирській складовій дуже мало уваги", внаслідок чого пасажири отримували послуги вкрай низької якості. "Тому ми найближчим часом будемо міняти керівництво "Укрзалізниці", – заявив міністр. Він додав, що поки не знає про претендентів на посаду нового голови УЗ.

Нагадаємо:

Євген Кравцов очолює УЗ з січня 2019 року. Термін його контракту закінчується в 2021 році.

Він виконував обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" з 30 березня по 25 травня 2016- го, а також з 10 серпня 2017 го.

У 2016-2017 роках він був першим заступником колишнього глави міністерства інфраструктури Володимира Омеляна.

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову рада компанії розглянути питання його звільнення.

У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний з перевезеннями. Співробітникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення "Укрзалізниці" в сферу управління Міністерства інфраструктури. В УЗ анонсували масштабну реформу.

Про звільнення Кравцова в листопаді 2019 року висловився прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, в компанії "абсолютно дика" корупція.

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