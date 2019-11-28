Кабмін знайшов спосіб врятувати ПриватБанк від Коломойського: що вирішили у Гончарука

Україна переписала 100% акцій ПриватБанку з Міністерства фінансів на Кабінет міністрів. Очевидно, такий крок зроблено як запасний варіант, якщо на вирішальному засіданні щодо націоналізації 19 грудня Шостий апеляційний суд Києва ухвалить рішення не на користь держави. OBOZREVATEL пояснює, чим може завершитися справа і що дасть передача акцій банку.

За що судяться

Домогтися скасування націоналізації, яку провели у 2016 році, збираються колишні власники банку – мільярдери Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і пов'язані з ними компанії. Їхні аргументи – націоналізацію провели з порушеннями, отже, вона незаконна. При цьому держава наполягає, що фінансова установа була "знекровлена" (з неї через філію на Кіпрі вивели $5,5 млрд), а можливе падіння банку загрожувало всій економіці України.

Проти скасування націоналізації виступає Міжнародний валютний фонд. Там зажадали від України ухвалити закон, який заборонить повернення банків колишнім власникам. У Верховної Ради є термін до 20 грудня, інакше МВФ не дасть Україні кредит. А Коломойський впевнений, що банк все одно повернеться до його рук.

Коломойський вже перемагав

При цьому у Коломойського вже є одна серйозна перемога над державою. 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Там вирішили, що виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави відбулося з порушенням норм законодавства.

Через місяць, в кінці травня 2019 року, ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду. І 19 грудня у Шостому апеляційному суді Києва заслухають апеляцію за позовом держави на це рішення. Це засідання може бути вирішальним у справі.

Навіщо акції "Привату" віддали Кабміну

Український адвокат Ростислав Кравець зазначив, що держава розуміє ймовірний програш справи щодо ПриватБанку. І, щоб Міністерство фінансів не несло відповідальності, а відповідав Кабмін, чиї зобов'язання нічим не забезпечені, акції переписали на уряд.

"Таким чином вони намагаються убезпечити себе від подальших компенсацій Ігорю Коломойському. Причина в тому, що процедура націоналізації від самого початку була грубо порушена, що і дає колишнім власникам привід оскаржити її результати", – повідомив Кравець у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, якщо бізнесмен отримає банк назад, то зможе претендувати на всі витрати, яких він зазнав за цей час, компенсацію отриманого збитку, а також за неотриманий прибуток.

"Як від цього врятує передача акцій Кабміну? На сьогодні є величезна кількість позовів від колишніх власників "Привату", де відповідачем виступає не Кабмін, а Мінфін. А оскільки акції вже в іншої юридичної особи, то Коломойському доведеться знову йти в суди, намагатися доводити і повертати ці акції вже від Кабінету міністрів", – резюмував адвокат.

"Війна" за банк на вулицях

Паралельно Нацбанк і "Приват" борються з Коломойським в інформаційному просторі. У середу, 27 листопада, НБУ публічно звинуватив ексвласника ПриватБанку в тиску, замовних матеріалах, атаці "тітушок", які нібито намагалися увірватися в будівлю регулятора. А пізніше звернувся з цього приводу до правоохоронців.

Ймовірно, Коломойський влаштував штурм Національного банку працівниками своїх заводів з метою скасування рішень зі стягнення з них грошей, а також бажаючи підготувати ґрунт для зміни правління банку. Передбачається, що бізнесмен незадоволений тим, що банк перебуває в руках команди ексглави Валерії Гонтаревої.

Головний офіс "Привату" у Дніпрі

Ще одним недружнім випадом у ПриватБанку назвали оренду парковки перед головним офісом установи у Дніпрі, право на яку Нікопольський завод феросплавів, що належить Коломойському, купив на один рік. Екснардеп Сергій Лещенко заявив, що майданчик використовуватимуть для мітингів проти банку. Пізніше стало відомо, що перемогу НЗФ на аукціоні скасували через помилки у документах.

Коломойський судиться за ПриватБанк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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