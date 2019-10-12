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12 жовтня • оновлено в 15:04
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У Кабміні запропонували українцям посади у владі: шукають начальників

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про те, що на даний момент уряд відкрив вакансії на цілий ряд керівних посад. Заявік пропонують падати всім бажаючим.

Так, як заявив глава Кабміну на своїй сторінці в соцмережі, до 15 жовтня у всіх бажаючих приймають анкети на такі вакансії:

У Кабміні запропонували українцям посади у владі: шукають начальників

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  • голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру;

  • голови Державної служби експортного контролю;

  • голови Державного агентства лісових ресурсів;

  • голови Українського інституту національної пам'яті;

  • голови Державної служби з етнополітики та свободу совісті;

  • голови Державного агентства інфраструктурних проектів;

  • державного секретаря Міністерства культури, молоді і спорту.

"Заходьте на наш сайт career.gov.ua. Там дуже просто в пару кліків ви можете заповнити форму, приєднати документи і податися на відкриті конкурси. Пам'ятайте, що країна без вас не зміниться", - сказав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим заступником міністра цифровий трансформації Михайла Федорова ( " Слуга народу ") стала дружина глави Мін'юсту Дениса Малюська Людмила Рабчинський.

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Тема
План дій Кабміну
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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