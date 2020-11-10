У Кабміні замовили 320 годинників з гравіюванням "від прем'єра" на півмільйона гривень

Юрій Сергієнко Ринки та компанії 02:53, 10.11.2020

Секретаріат Кабінету міністрів оголосив тендер на закупівлю 320 наручних годинників на 495 тисяч гривень.

За даними в системі ProZorro, годинники мають бути з гравіюванням "Від прем'єр-міністра".

Кінцевий термін подачі заявок та початок аукціону призначено на 25 листопада.

Згідно з тендерною документацією, уряд планує закупити 210 кварцових наручних годинників на шкіряних ремінцях з розміщенням на циферблаті зображення малого державного герба України і напису "Від прем'єр-міністра України" та гравіруванням герба і написом "Від прем'єр-міністра України (ім'я, прізвище)" на задній кришці. Годинник повинен йти в темно-синьому подарунковому футлярі.

Ще 110 схожих годин мають бути в темно-червоних подарункових футлярах.

Кожен годинник повинен обійтися в 1 550 гривень.

Тендер на закупівлю годин.
prozorro.gov.ua
Умови проведення тендера.
prozorro.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань України закупило з бюджетних коштів телескоп за 16,5 тисяч гривень.

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Економіка Ринки та компанії

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