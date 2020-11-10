У Кабміні замовили 320 годинників з гравіюванням "від прем'єра" на півмільйона гривень
Секретаріат Кабінету міністрів оголосив тендер на закупівлю 320 наручних годинників на 495 тисяч гривень.
За даними в системі ProZorro, годинники мають бути з гравіюванням "Від прем'єр-міністра".
Кінцевий термін подачі заявок та початок аукціону призначено на 25 листопада.
Згідно з тендерною документацією, уряд планує закупити 210 кварцових наручних годинників на шкіряних ремінцях з розміщенням на циферблаті зображення малого державного герба України і напису "Від прем'єр-міністра України" та гравіруванням герба і написом "Від прем'єр-міністра України (ім'я, прізвище)" на задній кришці. Годинник повинен йти в темно-синьому подарунковому футлярі.
Ще 110 схожих годин мають бути в темно-червоних подарункових футлярах.
Кожен годинник повинен обійтися в 1 550 гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань України закупило з бюджетних коштів телескоп за 16,5 тисяч гривень.