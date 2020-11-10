У Кабміні замовили 320 годинників з гравіюванням "від прем'єра" на півмільйона гривень

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Ринки та компанії
1,2 т.
Кабмін оголосив аукціон на покупку 320 годин

Секретаріат Кабінету міністрів оголосив тендер на закупівлю 320 наручних годинників на 495 тисяч гривень.

За даними в системі ProZorro, годинники мають бути з гравіюванням "Від прем'єр-міністра".

Кінцевий термін подачі заявок та початок аукціону призначено на 25 листопада.

Згідно з тендерною документацією, уряд планує закупити 210 кварцових наручних годинників на шкіряних ремінцях з розміщенням на циферблаті зображення малого державного герба України і напису "Від прем'єр-міністра України" та гравіруванням герба і написом "Від прем'єр-міністра України (ім'я, прізвище)" на задній кришці. Годинник повинен йти в темно-синьому подарунковому футлярі.

Ще 110 схожих годин мають бути в темно-червоних подарункових футлярах.

Кожен годинник повинен обійтися в 1 550 гривень.

Тендер на закупівлю годин.
Умови проведення тендера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань України закупило з бюджетних коштів телескоп за 16,5 тисяч гривень.

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