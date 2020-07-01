У Кабміні затвердили схему розподілу прибутку Ощадбанку

Кабінет Міністрів затвердив схему розподілу чистого прибутку державного Ощадбанку за 2019 рік. Загалом мова йде про майже 250 млн гривень.

Про це із засідання уряду повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Перед цим КМУ затвердив річний звіт, який надала наглядова рада банку.

Як буде розподілено кошти

30% – в розмірі 70 547,7 тис грн – виплата дивідендів до державного бюджету;

5% – в розмірі 12 758 тис грн – до резервного фонду;

65% – в розмірі 165 853,3 тис грн – на покриття накопичених збитків минулого року.

Кабмін затвердив розподіл чистого прибутку Ощадбанку Telegram-канал Олексія Гончаренка

Кабмін затвердив розподіл чистого прибутку Ощадбанку Telegram-канал Олексія Гончаренка

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