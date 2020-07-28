У Кабміні сказали, чим Україна зможе торгувати з ЄС, якщо отримає "промисловий безвіз"

Підписання "промислового безвізу" з Євросоюзом дозволить Україні продавати за кордон не сировину, а готову продукцію з доданою вартістю.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанишина.

За її словами, за останні 5 років Україна створила систему ринкового нагляду, запровадила європейські технічні регламенти та стандарти. Однак переговори щодо допуску українських товарів до Європи йдуть важко, оскільки мова йде про продукцію, яка буде розміщена на полицях магазинів, якою користуватимуться люди (мова йде про обладнання, про ліфти, холодильники, кондиціонери, електричні проводи).

Стефанишина підтвердила, що Україна продаватиме в ЄС не сировину, а вже готову продукцію.

"Кожен технічний регламент встановлює певний стандарт якості виробництва певної продукції. Це буде стимулювати наших виробників виробляти якіснішу продукцію з доданою вартістю, розуміючи, що вони не обмежені українським ринком, мають доступ до 500-мільйонному ринку ЄС. Це буде стимулом для малого і середнього бізнесу і підприємств, які ми успадкували з СРСР", – сказала віцепрем'єрка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав з єврокомісаром Угода про спільний авіаційний простір та домовився почати переговори щодо промислового безвізу.