У Кабміні сказали, коли продадуть ПриватБанк

Кабінет міністрів планує продати ПриватБанк через три роки, паралельно вигравши суди з його колишніми власниками.
Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю "НВ.Бізнес". За її словами, в уряду є програма виходу держави зі складу власників чотирьох банків і повернення їх до комерційного сектору.
"Першими підуть банки, які стали нашими не тому, що були створені державою, а тому, що держава була змушена втрутитися у ситуацію. Укргазбанк ми вже продаємо: в цьому році в нього зайде IFC, а далі ми разом будемо шукати стратегічного інвестора. Для ПриватБанку у нас стоїть завдання за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу. Але щоб комусь щось продати треба, щоб хтось це купував", – сказала Маркарова.
При цьому перш, ніж продати ПриватБанк, державі доведеться закрити пов'язані з ним суди.
"Нам необхідно дійти до рішення деяких актуальних судових позовів. Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк, буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні в цілому і показники банку, а й додаткові ризики", – пояснила Маркарова.
Що стосується суперечок в колишніми власниками "Привату", то, за словами міністра, останнє слово повинно бути за державою. "У випадку Приватбанку ми маємо чіткий план, за яким спокійно рухаємося, і віримо у судову реформу та верховенство права", – зазначила Маркарова.
ПриватБанк продадуть
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку.
Перша заступниця голови НБУ коментуючи рішення суду, заявила, що повернення ПриватБанку колишнім власникам неможливе.
Міністерство фінансів України також не погодилося з рішенням суду першої інстанції і готується до подачі апеляційної скарги.
Підтримав позицію Мінфіну й НБУ і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На його думку, рішення про націоналізацію буде оскаржено.
Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко заявив, що скасування націоналізації ПриватБанку загрожує Україні дефолтом. Він звернувся до українців з попередженням.
Під час засідання Ради національної безпеки й оборони через судову постанову Порошенко виступив із дорученнями для Міністерства фінансів і НБУ.
Володимир Зеленський у прямому ефірі українського телеканалу, відповідаючи на питання щодо ПриватБанку, заявив, що в разі перемоги на виборах буде робити все можливе для збереження стабільної роботи банку. Він сказав: "Мені, чесно кажучи, все одно, про що зараз думає, згадує і забуває Ігор Валерійович".
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