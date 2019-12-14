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14 грудня • оновлено в 16:27
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У Кабміні сказали, коли продадуть ПриватБанк

1.1т
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Кабінет міністрів планує продати ПриватБанк через три роки, паралельно вигравши суди з його колишніми власниками.

Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю "НВ.Бізнес". За її словами, в уряду є програма виходу держави зі складу власників чотирьох банків і повернення їх до комерційного сектору.

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"Першими підуть банки, які стали нашими не тому, що були створені державою, а тому, що держава була змушена втрутитися у ситуацію. Укргазбанк ми вже продаємо: в цьому році в нього зайде IFC, а далі ми разом будемо шукати стратегічного інвестора. Для ПриватБанку у нас стоїть завдання за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу. Але щоб комусь щось продати треба, щоб хтось це купував", – сказала Маркарова.

При цьому перш, ніж продати ПриватБанк, державі доведеться закрити пов'язані з ним суди.

"Нам необхідно дійти до рішення деяких актуальних судових позовів. Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк, буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні в цілому і показники банку, а й додаткові ризики", – пояснила Маркарова.

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Що стосується суперечок в колишніми власниками "Привату", то, за словами міністра, останнє слово повинно бути за державою. "У випадку Приватбанку ми маємо чіткий план, за яким спокійно рухаємося, і віримо у судову реформу та верховенство права", – зазначила Маркарова.

ПриватБанк продадуть

ПриватБанк продадуть

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Автор
Андрій Довгань
Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Оксана Маркарова Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України ПриватБанк Міністерство фінансів Укргазбанк
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