У Кабміні розповіли, яку зарплату отримав Шмигаль у травні. Документ

Андрій Довгань Ринки та компанії 15:10, 3.07.2020 Оновлено: 15:41, 3.07.2020

Зарплата прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у травні 2020 року склала понад 46 тисяч гривень, а "чистими" після сплати податків він отримав 37,5 тисячі.

Про це на запит OBOZREVATEL повідомили в секретаріаті Кабінету міністрів. Там уточнили, що розмір виплат згідно з "карантинними" нормами в голови уряду було обмежено 10 розмірами мінімальної заробітної плати (47230 грн). Суму, яка перевищувала цей поріг, було "зрізано".

Скільки заробив Шмигаль

  • Фактично отримана зарплата – 37515 грн

  • Нарахована зарплата – 46602 грн, з них

    – посадовий оклад – 56100 грн;

    – відраховано у зв'язку з перевищенням розміру максимальної зарплати – 9497 грн.

  • Сплачено податків – 9087 грн, з них:

    – податок на дохід фізичних осіб – 8388 грн;

    – військовий збір – 699 грн.

Зарплата Дениса Шмигаля
Відповідь від секретаріату Кабміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, середній розмір зарплати у державному концерні "Укроборонпром" у січні-квітні 2020 року склав понад 68 тисяч гривень, а середня за місяць – близько 17 тис. гривень.

В Україні зарплати чиновників Кабміну можна порівняти із сусідньою Польщею, де рівень розвитку економіки значно перевершує український.

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