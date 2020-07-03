У Кабміні розповіли, яку зарплату отримав Шмигаль у травні. Документ
Посадовий оклад голови уряду – 56100 грн
Через "карантинні" обмеження виплати зменшили на 9,5 тисяч
Шмигаль заплатив понад 9000 грн податків
Зарплата Дениса Шмигаля в травні. Фото: колаж Обозревателя
Зарплата прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у травні 2020 року склала понад 46 тисяч гривень, а "чистими" після сплати податків він отримав 37,5 тисячі.
Про це на запит OBOZREVATEL повідомили в секретаріаті Кабінету міністрів. Там уточнили, що розмір виплат згідно з "карантинними" нормами в голови уряду було обмежено 10 розмірами мінімальної заробітної плати (47230 грн). Суму, яка перевищувала цей поріг, було "зрізано".
Скільки заробив Шмигаль
Фактично отримана зарплата – 37515 грн
Нарахована зарплата – 46602 грн, з них
– посадовий оклад – 56100 грн;
– відраховано у зв'язку з перевищенням розміру максимальної зарплати – 9497 грн.
Сплачено податків – 9087 грн, з них:
– податок на дохід фізичних осіб – 8388 грн;
– військовий збір – 699 грн.
Зарплата Дениса Шмигаля Відповідь від секретаріату Кабміну
Як повідомляв OBOZREVATEL, середній розмір зарплати у державному концерні "Укроборонпром" у січні-квітні 2020 року склав понад 68 тисяч гривень, а середня за місяць – близько 17 тис. гривень.
В Україні зарплати чиновників Кабміну можна порівняти із сусідньою Польщею, де рівень розвитку економіки значно перевершує український.