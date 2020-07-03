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У Кабміні розповіли, яку зарплату отримав Шмигаль у травні. Документ

Андрій Довгань
Ринки та компанії
2,1 т.

  • Посадовий оклад голови уряду – 56100 грн

  • Через "карантинні" обмеження виплати зменшили на 9,5 тисяч

  • Шмигаль заплатив понад 9000 грн податків

У Кабміні розповіли, яку зарплату отримав Шмигаль у травні. Документ

Зарплата Дениса Шмигаля в травні. Фото: колаж Обозревателя

Зарплата прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у травні 2020 року склала понад 46 тисяч гривень, а "чистими" після сплати податків він отримав 37,5 тисячі.

Про це на запит OBOZREVATEL повідомили в секретаріаті Кабінету міністрів. Там уточнили, що розмір виплат згідно з "карантинними" нормами в голови уряду було обмежено 10 розмірами мінімальної заробітної плати (47230 грн). Суму, яка перевищувала цей поріг, було "зрізано".

Скільки заробив Шмигаль

  • Фактично отримана зарплата – 37515 грн

  • Нарахована зарплата – 46602 грн, з них

    – посадовий оклад – 56100 грн;

    – відраховано у зв'язку з перевищенням розміру максимальної зарплати – 9497 грн.

  • Сплачено податків – 9087 грн, з них:

    – податок на дохід фізичних осіб – 8388 грн;

    – військовий збір – 699 грн.

Зарплата Дениса Шмигаля

Зарплата Дениса Шмигаля Відповідь від секретаріату Кабміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, середній розмір зарплати у державному концерні "Укроборонпром" у січні-квітні 2020 року склав понад 68 тисяч гривень, а середня за місяць – близько 17 тис. гривень.

В Україні зарплати чиновників Кабміну можна порівняти із сусідньою Польщею, де рівень розвитку економіки значно перевершує український.

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