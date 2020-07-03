У Кабміні розповіли, яку зарплату отримав Шмигаль у травні. Документ

Зарплата прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у травні 2020 року склала понад 46 тисяч гривень, а "чистими" після сплати податків він отримав 37,5 тисячі.

Про це на запит OBOZREVATEL повідомили в секретаріаті Кабінету міністрів. Там уточнили, що розмір виплат згідно з "карантинними" нормами в голови уряду було обмежено 10 розмірами мінімальної заробітної плати (47230 грн). Суму, яка перевищувала цей поріг, було "зрізано".

Скільки заробив Шмигаль

Фактично отримана зарплата – 37515 грн

Нарахована зарплата – 46602 грн, з них – посадовий оклад – 56100 грн; – відраховано у зв'язку з перевищенням розміру максимальної зарплати – 9497 грн.

Сплачено податків – 9087 грн, з них: – податок на дохід фізичних осіб – 8388 грн; – військовий збір – 699 грн.

Зарплата Дениса Шмигаля Відповідь від секретаріату Кабміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, середній розмір зарплати у державному концерні "Укроборонпром" у січні-квітні 2020 року склав понад 68 тисяч гривень, а середня за місяць – близько 17 тис. гривень.

В Україні зарплати чиновників Кабміну можна порівняти із сусідньою Польщею, де рівень розвитку економіки значно перевершує український.