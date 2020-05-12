У Кабміні пояснили, як має проводитися доплата медикам за боротьбу з COVID-19
Доплата в розмірі трьох окладів для медиків, які борються з COVID-19, є додатковою заробітною платою та має проводитися за весь робочий час, визначений наказом Кабміну № 768.
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Про це йдеться у роз'ясненні Держслужби з питань праці про порядок доплат для медичних працівників, які зайняті у ліквідації епідемії та у боротьбі з її поширенням, який у вівторок, 12 травня, опублікували на сайті Кабміну.
Там зазначили, що перелік працівників, які мають отримувати доплату, затверджують керівники кожного окремого взятого закладу охорони здоров'я.
При цьому доплата, що передбачена наказом № 768, є додатковою заробітною платою (згідно з нормами закону "Про оплату праці").
"Зазначена доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) має проводитися за весь робочий час, відпрацьований працівником за професією (посадою), яка зазначена у переліку до наказу № 768 та у персональному переліку працівників, яким встановлена доплата", – наголосили у Держпраці.
Що можуть робити медики
У Держпраці додали, що їхні територіальні органи повинні провести роз'яснювальну роботу з керівниками медичних закладів. Якщо це не допоможе, їх притягатимуть до відповідальності.
Якщо ж медичні працівники вважають, що їхні трудові права порушуються, вони можуть звернутися до Держпраці або її територіальних органів із проханням провести перевірки та усунути порушення.
Як писав OBOZREVATEL:
18 квітня на нараді під головуванням Зеленського пообіцяли, що в Україні з 21 квітня почнеться покриття заборгованостей із заробітної плати лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.
22 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що рішення про підвищення зарплат українських медиків швидкої допомоги, які працюють із хворими на коронавірус, вже ухвалено на законодавчому рівні.
11 травня Степанов зазначив, що надбавки медпрацівникам за березень у повному обсязі виплатила лише Полтавська область.
Надбавки за березень медикам, які працюють із хворими на COVID-19, не були виплачені, оскільки влада в регіонах керувалася застарілим документом Міністерства соціальної політики.