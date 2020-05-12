У Кабміні пояснили, як має проводитися доплата медикам за боротьбу з COVID-19

Доплата в розмірі трьох окладів для медиків, які борються з COVID-19, є додатковою заробітною платою та має проводитися за весь робочий час, визначений наказом Кабміну № 768.

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Про це йдеться у роз'ясненні Держслужби з питань праці про порядок доплат для медичних працівників, які зайняті у ліквідації епідемії та у боротьбі з її поширенням, який у вівторок, 12 травня, опублікували на сайті Кабміну.

Доплата медикам

Там зазначили, що перелік працівників, які мають отримувати доплату, затверджують керівники кожного окремого взятого закладу охорони здоров'я.

При цьому доплата, що передбачена наказом № 768, є додатковою заробітною платою (згідно з нормами закону "Про оплату праці").

"Зазначена доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) має проводитися за весь робочий час, відпрацьований працівником за професією (посадою), яка зазначена у переліку до наказу № 768 та у персональному переліку працівників, яким встановлена доплата", – наголосили у Держпраці.

Що можуть робити медики

У Держпраці додали, що їхні територіальні органи повинні провести роз'яснювальну роботу з керівниками медичних закладів. Якщо це не допоможе, їх притягатимуть до відповідальності.

Якщо ж медичні працівники вважають, що їхні трудові права порушуються, вони можуть звернутися до Держпраці або її територіальних органів із проханням провести перевірки та усунути порушення.

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