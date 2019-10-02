У Кабміні пішли на поступки "євробляхам": що вирішили

Власників автомобілів з іноземною реєстрацією не штрафуватимуть, поки законодавці не ухвалять новий закон про розмитнення автомобілів.

Про це на брифінгу в Кабміні в середу, 2 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ми вирішили, що поки не знайшли спосіб адекватно вийти з цієї ситуації, даємо розпорядження поліції не застосовувати штрафні санкції. Щоб не було конфліктів", – сказав Гончарук.

Що зараз із новою формулою

Зі свого боку у Верховній Раді заявили, що робота над законопроєктом про розмитнення "євроблях" триває й пообіцяли, що нову формулу буде виведено з урахуванням справедливого оподаткування.

Про це на мітингу за здешевлення розмитнення сповістив глава Комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми чекаємо від Кабміну зваженої позиції, розрахунків, які вони мають зробити зокрема й у контексті бюджетного процесу. Формула, яку активісти обговорювали з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, розглядається. Зробити це "на завтра" неможливо, мають відбутися певні процедури. Зараз справа за Мінфіном. Щойно буде узгоджена з ними формула, її можуть внести як законопроєкт від Кабміну. Але вона має бути виважена, потрібно дотримуватися справедливості оподаткування", – розповів Гетманцев.

Один із лідерів "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич зазначив, що активісти бояться, якщо питання з новим законопроєктом вирішуватимуться через Кабмін, то раніше, ніж через три, а то й шість місяців, він не з'явиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 жовтня за будівлею парламенту почався черговий мітинг власників нерозмитнених автомобілів. Вони зажадали, щоб до них вийшов президент Володимир Зеленський.

30 вересня власники авто з іноземною реєстрацією оголосили про нову акцію протесту. Незважаючи на те, що в уряді пішли "євробляхерам" на поступки й пообіцяли до кінця року написати новий законопроєкт, який спростить розмитнення, активісти збираються поставити сцену під Верховною Радою й зустрітися з представниками Офісу президента.

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