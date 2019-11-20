У Кабміні задумали кардинально змінити кол-центри: як це буде

У Кабміні оголосили про нову реформу держслужби. Цього разу мова йде про кол-центри і їхніх співробітників.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Facebook. Він додав, що лише у Кабміні працює понад 50 різних кол-центрів. І майже кожен кол-центр – це зайве дороге обладнання, а також оператори і їхні начальники.

"Зараз ми стартуємо пілот, щоб забрати на себе комунікації міністерства соціальної політики, Офісу Президента і митниці. Потім протягом року заберемо в єдиний центр все інше. ... Ми змінюємо систему мотивації операторів так, щоб вони допомагали громадянам відразу на своєму рівні, а не просто передавали запити далі", – написав Дубілет.

Незабаром Кабмін планує запустити підтримку не тільки тільки телефоном чи поштою, а й через месенжери, як в Monobank. Причина, за його словами, не тому, що це модно, а тому, що так падає вартість обробки одного звернення, а якість зростає.

"Наприклад, зараз в центральному кол-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в Monobank. При тому, що зарплати у операторів неможливо низькі. Будемо створювати для операторів віддалені робочі місця, щоб вони могли працювати з регіонів, а не тільки з дорогого Києва", – написав Дубілет..

Міністр зазначив, що недавно Кабміну вдалося вдвічі підвищити рівень обслуговування урядового кол-центру тільки за рахунок правильного штатного розкладу, без збільшення кількості операторів.

Дубілет оголосив про скорочення в кол-центрах

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