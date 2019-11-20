Головна Новини
20 листопада • оновлено в 10:15
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

У Кабміні задумали кардинально змінити кол-центри: як це буде

700
Читати матеріал російською

У Кабміні оголосили про нову реформу держслужби. Цього разу мова йде про кол-центри і їхніх співробітників.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Facebook. Він додав, що лише у Кабміні працює понад 50 різних кол-центрів. І майже кожен кол-центр – це зайве дороге обладнання, а також оператори і їхні начальники.

"Зараз ми стартуємо пілот, щоб забрати на себе комунікації міністерства соціальної політики, Офісу Президента і митниці. Потім протягом року заберемо в єдиний центр все інше. ... Ми змінюємо систему мотивації операторів так, щоб вони допомагали громадянам відразу на своєму рівні, а не просто передавали запити далі", – написав Дубілет.

Новини
Куди підуть працювати 20 000 чиновників, яких звільнять: експерт ринку праці

Незабаром Кабмін планує запустити підтримку не тільки тільки телефоном чи поштою, а й через месенжери, як в Monobank. Причина, за його словами, не тому, що це модно, а тому, що так падає вартість обробки одного звернення, а якість зростає.

"Наприклад, зараз в центральному кол-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в Monobank. При тому, що зарплати у операторів неможливо низькі. Будемо створювати для операторів віддалені робочі місця, щоб вони могли працювати з регіонів, а не тільки з дорогого Києва", – написав Дубілет..

Міністр зазначив, що недавно Кабміну вдалося вдвічі підвищити рівень обслуговування урядового кол-центру тільки за рахунок правильного штатного розкладу, без збільшення кількості операторів.

Дубілет оголосив про скорочення в кол-центрах

Дубілет оголосив про скорочення в кол-центрах

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Реформи в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Теми
Реформи в Україні Реформи Зеленського Робота в Україні
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Теги
робота чиновники Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги