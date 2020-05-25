У Кабміні анонсували нову пенсійну реформу через пів року: кожен зможе отримати по мільйону

В Україні накопичувальний рівень пенсійної системи можуть ввести вже до 1 січня 2021 року. Щомісяця на особистий рахунок працевлаштованих зараховуватимуть 4% зарплати.

Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Накопичувальний рівень – доповнення до чинної солідарної системи. Якщо зараз ті, хто працює, сплачують внески, що відразу ж розподіляються між пенсіонерами, то за новими правилами частину внеску й прибуткового податку переводитимуть на особистий рахунок. Накопиченими коштами можна буде скористатися, вийшовши на заслужений відпочинок.

"Для нас це неминучість – рухатися в пенсійну систему з накопичувальними фондами... Ми зараз готуємо законопроєкти. Не хочу здатися занадто оптимістом, але до 1 січня 2021 року це цілком реально ввести", – сказав він у інтерв'ю агентству.

Важливо також зазначити, що додатковий внесок не стягуватимуть, а, за підрахунками Кабміну, накопичити можна буде приблизно 1 млн грн в наявних цінах. "Обговорюється такий варіант: 2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини, ще 2% беремо по ПДФО. Ці 4% дозволяють в сьогоднішніх цінах в разі виходу на пенсію отримати 1 млн грн", – заявив Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що існуватиме три варіанти забрати гроші. Зокрема, перший – під час досягнення пенсійного віку отримати всю суму, другий – розтягнення виплат на 5-10 років, третій – довічне утримання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме поряд із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

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