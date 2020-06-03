У киянки вкрали iPhone 11 та вивели через monobank 72 тисячі гривень

У мешканки Києва Олени Молодченко шахраї вкрали смартфон і вивели з банківського рахунку у monobank близько 72 000 грн – незважаючи на те, що пристрій практично відразу було заблоковано.

Тепер власниця зниклого смартфона намагається повернути гроші, а в банку підозрюють, що телефон був не захищений паролем, а невідомі ввели пін-код в додатку monobank правильно з першого разу. Про це йдеться в публікації AIN.

Шахрайство в Україні

Смартфон iPhone 11 з сумки Молодченко вкрали у районі станції метро "Площа Льва Толстого" в Києві 27 травня. Щойно вона зрозуміла, що смартфон вкрали – звернулася до поліції в метро. В цей час її син Олег Глущенко заблокував вкрадений смартфон віддалено.

Пропали 72 тисячі

Увечері того ж дня Олена звернулася із заявою про крадіжку смартфона в Шевченківське відділення київської поліції. Після цього вона спробувала розрахуватися карткою monobank в "Сільпо". Але термінал не прийняв оплату через те, що на картці не було коштів.

За словами Глущенка, його мама звернулася в службу підтримки, розповіла про крадіжку телефону, де стояв додаток monobank, і попросила скасувати всі операції, які відбувалися з цього рахунку після крадіжки. Всього шахраям за цей час вдалося вивести з рахунку понад 72 000 грн (з них 70 тис – кредитні).

Переказ грошей з рахунку і листування зі службою підтримки банку ain.ua

Вона дізналася, що шахраї, використовуючи SIM-карту заблокованого смартфона, встигли вивести кошти. На якомусь моменті банк заблокував карту за перевищення ліміту, але шахраям вдалося її розблокувати, спілкуючись з підтримкою банку.

"Банк стверджує, що хтось увійшов в додаток monobank і там робив платежі, але цього точно не могло бути. Ні номера карти, ні CVV-коду у шахраїв не було, iPhone був заблокований. При цьому банк відмовляється надавати дані: з якого телефону робили переклади і чому співробітник банку так просто розблокував карту", – сказав син потерпілої

У банку порадили звертатися в поліцію і дали 3 місяці на покриття кредитних коштів. Також вони стверджують, що гроші вивели вже після того, як смартфон був заблокований.

Позиція банку

У monobank заявили, що в додаток заходили з того ж пристрою, використовуючи вірний пін-код. І що маючи на руках лише SIM-карту, шахраї не могли б цього зробити. Директор з маркетингу monobank Анатолій Рогальський так прокоментував ситуацію:

"SIM-карта тут ні до чого:

щоб зайти в додаток monobank, потрібно знати пін-код;

ми фіксуємо, якщо клієнт заходить з нового пристрою, але операції були здійснені з того ж пристрою, на якому клієнт був завжди;

найважливіше: той, хто робив переклад, успішно і з першого разу увійшов в додаток клієнта, використовуючи пін-код на телефоні клієнта.

Сайт нагадує, що співвласник monobank Олег Горохівський у себе в Telegram-каналі писав, що близько 30% його клієнтів не ставлять пароль на телефон. Він радив так не робити, а при втраті доступу до телефону (якщо його вкрали, втратили, віддали в ремонт), звертатися до служби підтримки банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї придумали нову схему обману з банківськими картами, яка працює за принципом афери з нібито "знайденим" гаманцем.

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