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27 лютого • оновлено в 14:14
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Карантин у Нових Санжарах: у Гончарука сказали, скільки витратили

1.5т
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Утримання українців, які повернулися з Китаю, на карантині в Нових Санжарах, коштуватиме бюджету 2,65 млн гривень.

Таку суму виділив Кабмін на позачерговому засіданні 17 лютого. Про це повідомила прессекретарка прем'єр-міністра України Діана Давитян, передають "Українські новини".

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Нові Санжари

Нові Санжари

"2,65 млн гривень були затверджені 17 лютого розпорядженням. Це на утримання людей", – сказала Давитян.

У середу, 26 лютого Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в селищі Нові Санжари серед евакуйованих із Китаю осіб заражених коронавірусом COVID-19 не виявлено.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Если разделить на 73, то получается по 2600 в день. Как-то тот обшарпанный сарай, в котором их разместили, на эти деньги не тянет.
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Громозека Иван
Громозека Иван
А скока с*издили?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Щас хрюканы по-куркульски завизжат, что не собираются кормить этих нахлебников
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