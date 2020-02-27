Карантин у Нових Санжарах: у Гончарука сказали, скільки витратили

Утримання українців, які повернулися з Китаю, на карантині в Нових Санжарах, коштуватиме бюджету 2,65 млн гривень.
Таку суму виділив Кабмін на позачерговому засіданні 17 лютого. Про це повідомила прессекретарка прем'єр-міністра України Діана Давитян, передають "Українські новини".
Нові Санжари
"2,65 млн гривень були затверджені 17 лютого розпорядженням. Це на утримання людей", – сказала Давитян.
У середу, 26 лютого Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в селищі Нові Санжари серед евакуйованих із Китаю осіб заражених коронавірусом COVID-19 не виявлено.
Як писав OBOZREVATEL:
Україна організувала евакуацію своїх громадян із китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.
На борт літака взяли 73 особи – серед них як українці, так і іноземці.
У МОЗ повідомили, що евакуйованих розмістять на 14-денний карантин у 4 місцях дислокації. Однак самі місця обсервації були засекречені.
Деякі українці виступили проти того, щоб вивезених із Китаю розміщували в їхніх регіонах. Однак у мережі протестувальників жорстко розкритикували, нагадавши, що евакуюють наших же співвітчизників, а не "рабів із проказою".
Евакуація українців з китайського міста Ухань коштувала бюджету 4,5 мільйона гривень. Про це свідчать результати тендеру Мінінфраструктури в системі ProZorro.
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