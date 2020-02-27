Карантин у Нових Санжарах: у Гончарука сказали, скільки витратили

Утримання українців, які повернулися з Китаю, на карантині в Нових Санжарах, коштуватиме бюджету 2,65 млн гривень.

Таку суму виділив Кабмін на позачерговому засіданні 17 лютого. Про це повідомила прессекретарка прем'єр-міністра України Діана Давитян, передають "Українські новини".

Нові Санжари

"2,65 млн гривень були затверджені 17 лютого розпорядженням. Це на утримання людей", – сказала Давитян.

У середу, 26 лютого Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в селищі Нові Санжари серед евакуйованих із Китаю осіб заражених коронавірусом COVID-19 не виявлено.

Як писав OBOZREVATEL:

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