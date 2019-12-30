У "Газпромі" відреагували на підписання нової газової угоди з Україною

У Росії відреагували на підписання "НАК" Нафтогазом України" і "Газпромом" договору про транзит газу на 5 років.

Так, глава "Газпрому" Олексій Міллер зазначив, що фінальний договір уклали після п'яти днів безперервних двосторонніх переговорів у Відні, передає "РИА Новости".

"Одночасно підписано цілий комплект угод і контрактів, і ці домовленості дійсно є великою пакетною угодою, яка відновила баланс інтересів сторін", – заявив Міллер.

"Від сьогодні ці документи набувають юридичної сили і забезпечують транзит російського газу через Україну після 31 грудня 2019 року", – повідомив він.

Уточнюється, що повідомлення про підписання договорів прийшло в РФ, коли в Москві вже було 31 грудня, але в місці підписання – в Відні та, відповідно, на документах – вказана дата 30 грудня.

Ілюстрація. Газпром ВВС

Як писав OBOZREVATEL:

Про те, що сторони підписали договір про транзит газу строком на п'ять років, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше заступник міністра юстиції Іван Ліщина заявив, що РФ і Україна підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі.

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