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31 грудня • оновлено в 00:27
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У "Газпромі" відреагували на підписання нової газової угоди з Україною

1.8т
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У Росії відреагували на підписання "НАК" Нафтогазом України" і "Газпромом" договору про транзит газу на 5 років.

Так, глава "Газпрому" Олексій Міллер зазначив, що фінальний договір уклали після п'яти днів безперервних двосторонніх переговорів у Відні, передає "РИА Новости".

"Одночасно підписано цілий комплект угод і контрактів, і ці домовленості дійсно є великою пакетною угодою, яка відновила баланс інтересів сторін", – заявив Міллер.

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"Від сьогодні ці документи набувають юридичної сили і забезпечують транзит російського газу через Україну після 31 грудня 2019 року", – повідомив він.

Уточнюється, що повідомлення про підписання договорів прийшло в РФ, коли в Москві вже було 31 грудня, але в місці підписання – в Відні та, відповідно, на документах – вказана дата 30 грудня.

Ілюстрація. Газпром

Ілюстрація. Газпром

ВВС

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Особа
Олексій Міллер
Місце
Росія
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" транзит газу газ
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