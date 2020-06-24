У 'Газпромі' назвали дату, коли збираються добудувати 'Північний потік-2'

У Росії вкотре заявили, що розраховують добудувати газопровід "Північний потік-2" в кінці 2020 або на початку 2021 року. До цього терміни здачі проєкту переносилися двічі.

Про це сказав начальник відділу по роботі з інвесторами "Газпрому" Антон Демченко, повідомили "РИА Новости".

"Можу коротко підтвердити, що ми продовжуємо роботу за цим проектом і розраховуємо, що будівництво його закінчиться в кінці 2020 – на початку 2021 року", – сказав Демченко.

Що зараз відбувається з газопроводом

Будівництво "Північного потоку-2" зупинилося в грудні 2019 року, коли з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas. Вона відповідала за укладання труб, але була змушена відмовитися від зобов'язань, щоб не потрапити під санкції.

У Росії немає своїх суден, здатних виконувати роботи. Трубоукладач "Акадмемік Черський" навіть після додаткового оснащення не відповідає всім вимогам з безпеки, які висуває Данія для роботи в її територіальних водах.

Зокрема, Копенгаген дозволив використовувати при будівництві тільки судна, здатні утримуватися в заданій точці, не кидаючи якорів (щоб випадково не пошкодити захоронення хімічних відходів на дні Балтійського моря).

Зараз Росія просить пом'якшити ці вимоги. При цьому на початку червня в Сенат США внесли законопроект про нові санкції проти "Північного потоку-2".

Так що можна припустити, що строки здачі газопроводу будуть зірвані і цього разу.

Скільки разів зривали терміни

До цього "Газпром" обіцяв добудувати "Північний потік-2" до таких дат:

до кінця 2019 року. Цьому завадила Данія, яка не дала дозволу на прокладку трубопроводу через свою виняткову економічну зону;

у другій половині 2020 року. Цьому завадили США, які в грудні 2019 року наклали на Росію санкції.

Тобто, через санкції та з інших причин Росія відстає від графіку здачі газопроводу щонайменше на один рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США уже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи й відкликати свої кораблі. У Росії вважають можливим завершити роботи за допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

У Німеччині закликають відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як щодо авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ із США.

20 червня стало відомо, що "Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на чинний у Росії фонд STIF. Так компанія знайшла спосіб добудувати "Північний потік-2".

Нові санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" можуть назавжди зупинити його будівництво або ж вкрай ускладнити для Кремля це завдання. При цьому "Газпром" спочатку був готовий, що західні компанії можуть відмовлятися від співпраці з ним.