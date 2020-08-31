У Європі відзначили успіхи України у боротьбі з відмиванням коштів

У Європі відзначили успіхи України в боротьбі з відмиванням коштів.

Україна досягла прогресу у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Такого висновку дійшов комітет експертів Ради Європи MONEYVAL, йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Держфінмоніторингу у понеділок, 31 серпня.

"Висновками міжнародних експертів відзначено, що Україна в значній мірі імплементувала норми щодо протидії фінансування тероризму, а також підвищила санкції за порушення вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ, визначивши їх відповідними, переконливими та такими, що даватимуть стримуючий ефект", – йдеться у повідомленні.

У Держфінмоніторингу зазначили, що цьому передувала робота уряду та парламенту, завдяки якій було ухвалено новий профільний закон. Він включив у себе норми основних міжнародних зобов’язань України в сфері боротьби з такими злочинами.

У звіті йдеться, що MONEYVAL продовжує відстежувати, як Україна покращує рейтинги за такими напрямками:

новітні технології;

фінансові санкції, пов’язані з тероризмом;

фінансові санкції, пов’язані з фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення;

регулювання і нагляд за представниками нефінансових професій та занять;

ведення національної статистики з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

"Успішне затвердження другого звіту про прогрес, незважаючи на обмеження спричинені COVID-19, є результатом цілеспрямованого та незворотного курсу України до найвищих міжнародних стандартів у сфері ПВК/ФТ", – сказав голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за півроку 2020-го виявили 468 випадків можливого відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

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