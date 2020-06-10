У Європі сильно впало споживання газу

Із січня по травень 2020 року споживання газу в Європі впало на 7% порівняно з цим же періодом 2019 року. А за карантин воно знизилося на 11%.

Про це йдеться у доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо ринку газу, повідомило агентство "Прайм".

У Європі впало споживання газу

"Запровадження карантину в низці країн призвело до різкого скорочення споживання природного газу – на 11% в період з початку карантину (11 березня) по кінець травня, що в абсолютному вираженні становить 10 мільярдів кубометрів", – сказано у доповіді.

Попит на газ впав у промисловості і виробництві електроенергії. Побутове споживання газу порушено менше. Зокрема, виробництво електроенергії на газі в Європі знизилося більш ніж на 20%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світовий попит на газ цього року може обвалитися на 150 млрд куб. м або 4%, що стане рекордним падінням за всю історію газового ринку.

В кінці травня 2020 року ціни на газ в Європі встановили новий антирекорд: вони впали відразу на 19% – з $45 до $34 за тисячу кубометрів. Це більш ніж удвічі менше, ніж коштує його видобуток і доставка з РФ.

У Міністерстві фінансів визнали, що українці переплачують за газ. Населення віддає більше 4 тисяч гривень за тисячу кубометрів, тоді як на ринку ціна – 2275 гривень.

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