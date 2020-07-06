У Європі подешевшав газ: названо нову ціну

Ціна на природний газ при умові негайної поставки на нідерландському газовому хабі TTF знизилася на 0,5%, або на 0,27 євро – до 52,9 євро за тисячу кубометрів.

Про це свідчать результати торгів у період з 26 червня по 3 липня на біржі Powernext/EEX, повідомили "Українські Новини".

Згідно з ними, 26 червня спотова ціна на газ почала знижуватися і 28 червня склала 50,64 євро за тисячу кубометрів. 29 червня ціна почала підвищуватися і 30 червня досягла позначки в 61,1 євро. При це 1 липня ціна стала знижуватися і 3 липня досягла значення 52,9 євро.

"У гривневому еквіваленті ціна на газ збільшилася на 2%, або на 31,44 гривні до 1621,9 гривень за тисячу кубометрів (згідно курсу НБУ на 3 липня)", – відзначили в публікації.

Це майже вдвічі нижче, ніж собівартість газу, який російський "Газпром" поставляє в Європу. Згідно з підрахунками, рентабельний рівень продажу газу в Європу для "Газпрому" знаходиться на рівні $100 за тисячу кубометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціна на газ в Україні до кінця літа, на думку економістів, може знизитися на 20%. У той же час є ймовірність, що кубометри подорожчають – через підвищення попиту до нового опалювального сезону.

Українцям передбачили зростання цін на газ в опалювальному сезоні на 44% в порівнянні з тим тарифом, за яким вони платили в червні.