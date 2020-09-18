Росія сподівається добудувати "Північний потік-2": в ЄС розкритикували газопровід

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен назвала будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" політичним проєктом. При цьому в Росії сподіваються добудувати газопровід.

Заяву фон дер Ляйен опуліковала французька газета Les Еchos у четвер, 17 вересня 2020 року.

На її думку, через будівництво "Північного потоку-2" залишається все менше надії на розвиток відносин між ЄС і Росією.

"Росія не змінить свій підхід у зв'язку з цією інфраструктурою. Тому ми повинні реінтегрувати цю тему в більш широке питання наших відносин з Москвою", – сказала глава ЄК.

За її словами, в Європі тривалий час вважали цей проект суто економічним, проте зараз його можна назвати "у найвищій мірі політичним".

Фон дер Ляйен додала, що "поведінка Росії не покращилась і навіть має тенденцію до погіршення".

Тим часом в Росії наполягають, що газопровід буде добудовано і забезпечить конкурентоспроможні поставки газу в Європу. Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що газ – дуже перспективний вид енергії, ресурс, з якого виробляється енергія, це високоекологічне паливо. І сьогодні у всьому світі попит на газ зростає. Незважаючи на те падіння попиту, яке було в II кварталі, сьогодні попит відновлюється, і ціни відновлюються значно на газ", – сказав Новак.

"Газ буде основним джерелом в балансі енергоспоживання. І для європейських країн він дуже важливий. Сьогодні в проєкті реалізації "Північного потоку-2 "беруть участь понад 100 компаній з 12 країн. Проєкт високого ступеня готовності. І, звичайно, це той проєкт, який дозволить створити інфраструктуру на багато десятиліть вперед, і можна буде гарантовано забезпечувати конкурентні умови для поставки енергоресурсів до Європи. Тому я впевнений, що цей проєкт потрібен і буде до кінця реалізовано", – підсумував російський міністр.

У Росії сподіваються добудувати газопровід

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Польща отримала всі необхідні дозволи для прокладання газопроводу Baltic Pipe після схвалення будівництва Швецією.

У травні 2020 року розпочалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від постачання з Росії.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила своє ставлення до санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Президент США Дональд Трамп підтримав відмову від будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Влада Польщі готова запропонувати Німеччині свою інфраструктуру для транспортування газу, якщо Берлін відмовиться від використання російського газопроводу "Північний потік-2".

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки Європи.

16 вересня стало відомо, що уряд Німеччини намагався запропонувати США угоду на мільярди євро в обмін на те, щоб Америка відмовилася від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".