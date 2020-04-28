У Європі захотіли піти на поступки Кремлю та зняти санкції: як пояснили

У ЄС заявили, що для зупинки війни на Донбасі потрібно переглянути санкції проти Кремля. Там вважають, що Росія розв'язала війну просто через те, що побоюється про свою безпеку. А тому необхідно дати їй більше гарантій цього.

Також там пришли до висновку, що нема потреби постачати Україні озброєння, якщо воно "не змінить баланс сил". Про це йдеться у доповіді брюссельської Міжнародної кризової групи (ICG), яку було опубліковано у вівторок, 28 квітня, повідомляє DW.

Європа вважає, що Росія боїться за свою безпеку

Якою Європа бачить війну на Донбасі

Автори документу вважають, що війна на Донбасі почалась не лише через бажання України увійти до ЄС і НАТО. На думку аналітиків, Москва сприймає її як елемент протистояння Росії із Заходом, який, мовляв, має на меті "стримування, ослаблення та примус" РФ.

Тому, на думку ICG, "колективний Захід", навіть підтримуючи Україну, повинен "шукати нові підходи до європейської безпеки з Москвою". Іншими словами – почати з нею домовлятись.

В ICG агресію Росії пояснюють тим, що вона відчуває себе недостатньо у безпеці. А тому Заходу необхідно "чесно визнати побоювання Росії у сфері безпеки" та разом з Москвою намагатись їх розвіяти.

Також експерти вважають, що постачання озброєння Україні не допоможе розв'язати конфлікт на Донбасі. Мовляв, воно не допомагає закінчити війну за один день.

"Якщо додаткова допомога Заходу не змінить баланс сил, то це ні на що суттєво не вплине. Якщо ж вона змінить баланс, то здатність Росії до ескалації все одно буде значно більшою, ніж України", – йдеться у доповіді.

Що пропонують зробити із санкціями

У ICG пропонують зробити політику санкцій проти Росії більш гнучкою та прив'язати їх зняття до конкретних кроків Кремля.

"Прикладом вони називають надання РФ доступу до окремих ринків капіталу чи обмежених технологій і послуг у нафтовому секторі, якщо Москва успішно змусить сепаратистів не перекривати доступ спостерігачам ОБСЄ та дотримуватися припинення вогню. На випадок повторних порушень в ICG пропонують Євросоюзу знову запроваджувати скасовані санкції", – йдеться в публікації.

Повернути санкції буде нереально

Щоправда, повернення санкцій потребуватиме окремого рішення Ради ЄС, у якій усі 27 держав блоку повинні будуть одностайно проголосувати "за".

У відповідь на запитання кореспондента DW директорка програм ICG щодо Європи та Центральної Азії Ольга Олікер визнала, що таке рішення можуть і не ухвалити. При цьому вона зауважила: "Збереження єдності щодо політики, яка не працює, є сумнівною перемогою".

Хто автор доповіді

ICG – це аналітичний центр з головним офісом у Брюсселі. У ньому працюють близько 120 співробітників у багатьох країнах, зокрема, у Києві та Москві. Доповідь щодо війни на Донбасі була підготована, серед іншого, на основі консультацій з офіційними особами з України, Росії, країн ЄС і НАТО, зазначили в ICG.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна заблокувала чергову маніпулятивну резолюцію Росії в ООН, яка передбачала ослаблення режиму санкцій на період пандемії коронавірусу.

Раніше в Держдепі США заявили, що Штати будуть зберігати санкції щодо Криму доти, доки Росія не відмовиться від нього.

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