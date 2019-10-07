У долара в Україні залишився останній шанс: прогноз аналітика на тиждень

В Україні курс долара до середини жовтня може зміцнитися до позначки 24,5 грн/$ (станом на 5 жовтня 24,8 грн/$). Якщо ж цього не відбудеться, гривня перейде до плавної девальвації.

Такий прогноз озвучив OBOZREVATEL фінансовий аналітик Єгор Комов. Він вважає, що ринок не відіграв своєї мінімальної точки для долара. За його оцінками, в найближчі сім днів є останній у цьому році шанс на рекордне зміцнення.

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"Якщо ми не отримаємо такого зростання гривні, думаю, можна вже сміливо розраховувати на плавну девальвація з початком опалювального сезону. Хоча, звичайно ж, коливання в обидва боки нікуди не дінеться, але до таких низьких позначок для долара вже не дійдемо", – прогнозує експерт.

Нагадаємо, що пасажири міжнародного аеропорту "Бориспіль" (розташований під Києвом) скаржаться на вкрай невигідний курс в обмінниках на його території. Там на кожному доларі "наварюють" 4,30 грн.

На це звернув увагу журналіст В'ячеслав Буткалюк. У понеділок, 30 вересня, він опублікував фотографію курсу в одному з пунктів обміну валюти в аеропорту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті з "B-" до "B", а за національною шкалою в Україні – з "uaBBB" до "uaA".

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